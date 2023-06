VP-Mahrer ad Bezirksparteitag Landstraße

Die Wiener Volkspartei gratuliert Harald Himmer zu seiner Wiederwahl

Wien (OTS) - Am gestrigen Bezirksparteitag der Wiener Volkspartei -Landstraße wurde Bundesrat Harald Himmer in seiner Funktion als Bezirksparteiobmann bestätigt. „Meine Gratulation gilt Harald Himmer und seinem gesamten Team. Ich bin mir sicher: Die Menschen in der Landstraße werden mit Harald Himmer und der Volkspartei auch in den kommenden Jahren eine starke Stimme für ihre Anliegen im Bezirk haben“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Presse & Kommunikation

01/515 43 230

presse @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at