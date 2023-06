Premiere: simpliTV überträgt Donauinselfest via Live-Streaming

Wien (OTS) - In Kooperation mit ORF III und kronehit überträgt simpliTV heuer erstmals das Programm ausgewählter Bühnen via Streaming und bringt die Festivalstimmung direkt auf die Bildschirme der Österreicher:innen. Ob von zuhause oder unterwegs – Festivalfans können sich auf abwechslungsreiche Musik- und Kulturacts freuen, die über die simpliTV App jederzeit und überall live mitverfolgt werden können.

Von 23. bis 25. Juni geht das Donauinselfest unter dem Motto #momentewiediese zum 40. Mal über die Bühne. An drei Tagen bietet das größte Freiluftfestival Europas auf insgesamt 13 Bühnen mehr als 700 Stunden Programm für alle Generationen und Geschmäcker – und das alles bei freiem Eintritt. Namhafte nationale und internationale Künstler:innen sorgen für Unterhaltung auf höchstem Niveau – Highlights sind u.a. die Auftritte von Musikgrößen wie RAF CAMORA, Silbermond, The BossHoss, Bonnie Tyler oder Julian LePlay.

Mit einem erweiterten Streaming-Angebot sorgt simpliTV dabei für ein besonderes Highlight: in Kooperation mit ORF III und kronehit überträgt simpliTV ausgewählte Top-Acts der Hauptbühne, der OBI/kronehit Electronic Music Bühne sowie aus dem ORF III Kulturzelt in eigenen Eventchannels live vom Donauinselfest. Zuseher:innen können ihre Lieblingsacts somit über die simpliTV App auch von zuhause am Fernseher oder unterwegs auf ihren mobilen Endgeräten live mitverfolgen.

Live Musik- und Kulturgenuss mit allen simpliTV Paketen

Der Live-Stream der Eventchannels steht allen simpliTV Kund:innen zur Verfügung – unabhängig vom Produktpaket und der Empfangstechnologie. Denn Streaming ist sowohl beim gratis Einstiegsprodukt simpli free als auch beim Bezahlprodukt simpli more inkludiert. Mit simpli more können Kund:innen neben dem Live-Streaming sämtliche weitere On-Demand Features genießen und ein ausgewähltes Programm der Eventchannels mit der 7-Tage-Replay Funktion auch noch eine Woche im Nachhinein abrufen.

Schnell-Registrierung für unkomplizierten Streaming-Zugang

Für alle, die die Eventchannels vom Donauinselfest auf ihrem mobilen Endgerät streamen möchten, aber noch keine simpliTV Kund:innen sind, gibt es im Rahmen des Festivals die Möglichkeit der Fast-Registration: Damit können sich Interessierte direkt auf ihrem Smartphone, Tablet oder PC in der simpliTV App registrieren und für eine 7-tägige Testphase mit simpli free anmelden. User:innen können so das Donauinselfest live mitverfolgen und die simpliTV App unkompliziert eine Woche lang testen, danach läuft die Anmeldung automatisch aus.

„Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern ORF III und kronehit das Donauinselfest heuer erstmals über unsere eigenen Eventchannels in der simpliTV App übertragen können. Mit diesem erweiterten Streaming-Angebot können wir unseren Kund:innen einen wertvollen Mehrwert bieten und ihnen ermöglichen, in den Genuss dieses europaweit einzigartigen Musik- und Kulturevents zu kommen, ohne vor Ort sein zu müssen“, so Philipp Dainese, Geschäftsführer von simpliTV.

„Das Donauinselfest ist seit bereits 40 Jahren ein Fixstern am österreichischen Musikhimmel und nimmt im ORF-III-Kultursommer seit vielen Jahren eine zentrale Stellung ein. Heuer überträgt ORF III erstmals nicht nur drei Tage live von der Insel, sondern ermöglicht auch der heimischen Literatur und Kleinkunst mit dem ORF-III-Kulturzelt erstmals eine eigene Bühne. Dabei werden junge Künstlerinnen und Künstler ebenso gefördert wie Publikumslieblinge gefeiert. Außerdem verlängern wir das Donauinselfest und zeigen am Montag Kabarett- und Kleinkunst-Highlights aus dem ORF-III-Kulturzelt, von Eva Maria Marold, Angelika Niedetzky, Isabell Pannagl über Benedikt Mitmannsgruber, David Stockenreitner bis zu Auftritten von Gernot Kulis, Gerald Fleischhacker und Christoph Fritz. Ich danke der Stadt Wien, simpliTV und unseren künstlerischen Partnern für diese Kooperation und wünsche uns allen ein rauschendes 40. Donauinselfest“, so ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber.

„Anlässlich des 40. Jubiläum des Donauinselfestes, Europas größtem Freiluftfestival, freuen wir uns über die besondere Kooperation mit simpliTV, der von der ORS gegründeten TV-Plattform. Mit dem erweiterten Streaming-Angebot von simpliTV werden die Top-Acts unserer OBI/kronehit Electronic Music Bühne drei Tage lang über die App der TV-Plattform übertragen. Damit können wir neben den Besucher:innen vor Ort und unseren kronehit Hörer:innen auch Zuseher:innen daheim oder unterwegs erreichen und ihnen ein unglaubliches Erlebnis bieten. Beats von Glockenbach, Topic, DJs from Mars oder Toby Romeo aber auch spannende Live-Workouts zählen zu unseren diesjährigen Highlights. Zusätzlich testen wir im Rahmen eines 5G Broadcasttests die Qualität des 5G BC-Signals, um den Einfluss großer Menschenmengen bei Veranstaltungen evaluieren und die Ereignisse auf der Bühne möglichst latenzfrei übertragen zu können. Wir freuen uns auf drei Tage voll Unterhaltung, guter Stimmung und großartiger Live Acts,“, so Mag. Philipp König, Geschäftsführer von kronehit.

Weitere Informationen zum Streaming-Angebot rund um das Donauinselfest finden Sie unter: www.simplitv.at/dif

