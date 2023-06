#momentewiediese mit dem fulminanten #dif23-Tagesprogramm!

Übermorgen geht das Donauinselfest in die 40. Jubiläumsausgabe und bietet neben musikalischen Top-Acts ein umfassendes Rahmenprogramm – bei freiem Eintritt und für alle Generationen.

Das Donauinselfest ist viel mehr als ein reines Musikfestival. Neben einzigartigen Konzerten bietet das #dif23 auch tagsüber ein vielfältiges Programm für alle, mit dem wir zum einen für fröhliche Stunden sorgen und zum anderen den Wiener*innen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Niederschwellig, kostenlos und unverbindlich ganz im Sinne des sozialen Zusammenhalts. Vor allem in den letzten Jahren ist das Donauinselfest immer mehr zu einer unentbehrlichen Plattform für die Besucher*innen geworden – insbesondere für jene, die in Wien leben Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien

Wien (OTS/SPW) - Seit 40 Jahren wird die Donauinsel jährlich zum Schauplatz eines bunten Kultur-, Musik- und Freizeitangebotes bei freiem Eintritt für alle. Durch diesen niederschwelligen Zugang zu umfassender Programmvielfalt ist das Donauinselfest weltweit einzigartig und das beste Beispiel für ein lebenswertes und leistbares Leben in der Millionenstadt Wien. Bei der heurigen 40-jährigen Jubiläumsausgabe erwarten die Besucher*innen insgesamt mehr als 700 Stunden Programm. Dazu zählt ein breites Sport-, Familien- und Beratungsangebot, das bereits untertags für Action, Spaß, Information und Unterstützung sorgt.

„ Das Donauinselfest ist viel mehr als ein reines Musikfestival. Neben einzigartigen Konzerten bietet das #dif23 auch tagsüber ein vielfältiges Programm für alle, mit dem wir zum einen für fröhliche Stunden sorgen und zum anderen den Wiener*innen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Niederschwellig, kostenlos und unverbindlich ganz im Sinne des sozialen Zusammenhalts. Vor allem in den letzten Jahren ist das Donauinselfest immer mehr zu einer unentbehrlichen Plattform für die Besucher*innen geworden – insbesondere für jene, die in Wien leben “, so Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien.

Design, Sport, Beratung, Recruiting: Highlights des #dif23 Rahmenprogramms

Neben der Floridsdorfer Brücke auf dem Weg zur Festbühne befindet sich der Bank Austria Edelstoff Pop-Up Designmarkt, ein Ort an dem es viele einzigartige Kreationen von mehr als 30 Designer*innen und kleinen Manufakturen zu entdecken gibt. Der Designmarkt wird heuer zum ersten Mal in Kooperation mit Edelstoff umgesetzt und bietet vor allem jungen Designerinnen eine Plattform. Geöffnet hat der Bank Austria Edelstoff Pop-Up Designmarkt von Freitag bis Samstag von 14 bis 21 Uhr, Details zu den Aussteller*innen gibt es hier. Selbst kreativ werden können Besucher*innen bei der Friedensbühne, wo am Samstag von 14:30 bis 16:00 Uhr ein Rap- und Spray-Workshop mit Kid Pex stattfindet.

Das Sport-, Fitness-, und Tanzprogramm erstreckt sich am Donauinselfest 2023 beinahe über das ganze Festgelände. Mit dabei ist unter anderem „Fit mit Philipp ermöglicht durch Wien Energie und spusu“ mit einer großen Sporteinheit am Festivalsamstag von 13:15 bis 14:15 Uhr auf der Wien Energie / Radio Wien Festbühne. Auf der OBI / kronehit Electronic Music Bühne gibt‘s Yoga by AuroraYoga, Disco-Training powered by HEUTE – die Tageszeitung und anschließend ein weiteres Workout mit Holmes Place - Live Workout with DJ Mazen. Bei der Flughafen Wien/Radio Niederösterreich Schlager Bühne finden Tanzkurse mit der Tanzschule Kopetzky mit Line Dance, Boogie & Cha Cha Cha statt. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an Sport-Aufführungen der Baseball Schule Wien, des ASKÖ WAT und von Yu-Teakwondo zu bestaunen sowie ein Paddel Tennis Turnier, Footvolley zum Ausprobieren für Jung und Alt, 3x3 Basketball Turnier und Teach Beach Beachvolleyball-Coaches für Kinder und Jugendliche.

Auf der Beratungsinsel powered by Wien Holding können sich Besucher*innen über Nachhaltigkeitsthemen bei RecycleMe informieren und sich durch CAPE 10 in schwierigen Lebenssituationen beraten lassen. Das Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) berät vor Ort rund um Fragen zu Pflege, Unterkunft und Betreuung für Senior*innen und die Wohnberatung Wien, MieterHilfe und Wohnpartner stellen Beratung rund um das Wohnen zur Verfügung. WienXtra ist mit Jugendberatung dabei. Zusätzlich findet am Festival-Samstag und -Sonntag jeweils von 11 bis 19 Uhr erstmals eine Recruiting-Messe sowohl bei der Floridsdorfer Brücke als auch bei der Brigittenauer Brücke statt, wo Unternehmen Interessierten in entspannter Atmosphäre neue Berufsperspektiven aufzeigen. Information und Beratung bietet das Donauinselfest 2023 bei aktuellen Herausforderungen rund um Teuerung oder Gesundheit vor allem im Bereich der Arbeitsweltinsel bei der Reichsbrücke. Sozial-Beratung für Studierende gibt es im Bereich der Friedensbühne.

„OKIDOKI auf Tour“ zu Gast bei den Kinderfreunden am #dif23!

Die OKIDOKI Kinderfreunde Insel bei der Brigittenauer Brücke bietet tolle Spiele, kreative Ideen und unterhaltsame Bühnen-Shows für unternehmungslustige Kinder und Familien. Unter anderem mit einem Spielbus, einer Wasserbaustelle, Kinderschminken, dem HASBRO Spielezelt, der STABILO Malcorner, der ANKER Kinderbackstube, Playmais oder dem Ausprobieren der Spielwaren HEINZ werden die #dif23 Nachmittage für die gesamte Familie zum lustigen Abenteuer! Bei einem Glücksrad werden zugunsten des Projekts „Freizeit mit Handicap“ Spenden für Kinder mit Behinderungen gesammelt. Als besonderes Highlight zum DIF-Jubiläum ist heuer OKIDOKI auf Tour mit dabei und hat Spiele-Challenges mit Robert Steiner, einen Fotospot mit Tom Turbo und Servus Kasperl, eine Rätselrallye, den „Tolle Tiere“-Spielezoo, Starttreff mit beliebten OKIDOKI Persönlichkeiten sowie einen WOOM Bike-Parcours, RebelMeat Tattoo-Spaß und das Rat auf Draht Tiny House im Gepäck.

Sportlicher Wettbewerb und Karriere: Das österreichische Bundesheer am DIF

Auch das österreichische Bundesheer ist mit sportlichen Stationen für Kinder und Erwachsene am Donauinselfest im Bereich der ACTION & FUN Insel vertreten. Die Jüngsten können ihre Geschicklichkeit auf einer aufblasbaren Hindernisbahn spielerisch und sicher entdecken. Geschicklichkeit und Kraft sind für die etwas Älteren beim Ninja Parcours gefragt. Erwachsene messen militärisch sportliche Grundfähigkeiten im Sprung, Heben, Ziehen und Werfen auf Zeit auf vier Bahnen im Military Parcours. Bekannte Fitness-Influencer, Eurofighter-Piloten, Offiziersanwärter*innen der Militärakademie in Wiener Neustadt, sowie österreichische Spitzensportler*innen werden hier anwesend sein und mit etwas Glück kann man sogar mit ihnen im Team an den Start gehen. Kraft kann man beim Ziehen eines militärischen Fahrzeuges auf der Faltstraße beweisen und seinen Mut beim Sprung vom 5 oder 10 Meter hohen Bag Jump. Alle Finisher*innen (Station Bag Jump, Military Parcours und eine weitere Station nach eigener Wahl) erhalten einen Anerkennungspreis. Die tagesschnellsten Teilnehmer*innen bekommen eine besondere Auszeichnung.

Informations- und Kommunikationstechnologie ist ein zunehmendes Thema beim Bundesheer, daher steht am #dif23 der neue Cybershelter zur Verfügung, in dem Besucher*innen ihre Fähigkeiten testen können. Darüber hinaus informiert das österreichische Bundesheer direkt bei seinem Stand in einer angenehmen und entspannten Atmosphäre mit vielen Videos und in persönlichen Gesprächen über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten, die es zu bieten hat.

Alle Details zum #dif23 Rahmenprogramm sind unter https://donauinselfest.at/programm sowie in der #dif23 dabei! App einsehbar.

Ein Tipp für alle, die am Festival-Samstag bis in den nächsten Tag feiern wollen: Ab 22 Uhr bis in die frühen Morgenstunden findet die DIF-Aftershow-Party, bei freiem Eintritt in der Ottakringer Brauerei statt.



Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 40 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und TikTok! #dif23 #momentewiediese

Die sechs Presenting Partner des Donauinselfests 2023 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, OBI, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums

ORF III wird wieder zum Festivalsender Österreichs und bringt von 23. bis 25. Juni 2023 die besten #dif23 Acts von der Wien Energie / radio fm4 / Radio Wien / HITRADIO Ö3 Festbühne, der Flughafen Wien / Radio Niederösterreich Schlagerbühne und erstmals aus dem ORF III Kulturzelt live(-zeitversetzt) in die heimischen Wohnzimmer. Mehr Infos unter https://tv.orf.at/orf3/.

Rückfragen & Kontakt:

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Nicole Ustupska & Nele Renzenbrink

Tel.: +43 1 59932-22/26

presse @ donauinselfest.at