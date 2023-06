OMV gibt finale Investitionsentscheidung von OMV Petrom für Tiefsee-Erdgasprojekt Neptun Deep bekannt

Wichtiger Meilenstein der Strategie 2030 für den Ausbau der Erdgasversorgung als Energieträger für die Energiewende

Neptun Deep im rumänischen Schwarzen Meer soll eines der größten Erdgasprojekte in der Europäischen Union werden

OMV Petrom, als Betreiberin, entwickelt das Gasprojekt in einer 50/50-Partnerschaft mit Romgaz

Geplante Projektinvestitionen von insgesamt bis zu EUR 4 Mrd

Erstes Gas wird 2027 erwartet, mit einem geschätzten förderbaren Volumen von 100 Mrd m3 (ca. 700 Mio boe)

Die OMV gab heute die finale Investitionsentscheidung von OMV Petrom, dem größten integrierten Energieunternehmen in Südosteuropa, für das Neptun Deep Erdgas-Produktionsentwicklungsprojekt bekannt. Die OMV Gruppe hält einen Anteil von 51% an OMV Petrom. Das Projekt Neptun Deep wird gemeinsam mit Romgaz, dem größten Produzenten und Hauptlieferanten von Erdgas in Rumänien, unter der Betriebsführung von OMV Petrom entwickelt. Beide Unternehmen genehmigten den Entwicklungsplan für die beiden Erdgasfelder Domino und Pelican South, die sich im Offshore-Block Neptun Deep befinden. Dieser Plan ist vorbehaltlich einer Genehmigung von der rumänischen nationalen Behörde für Bodenschätze.



OMV Petrom und Romgaz werden gemeinsam bis zu EUR 4 Mrd in die Erschließungsphase des Projekts investieren, das rund 100 Mrd Kubikmeter Erdgas oder ca. 700 Mio Fass öläquivalent (boe) liefern soll. Die erste Produktion wird 2027 erwartet, und die nahezu zehnjährige Plateau-Produktion wird etwa 140 kboe/Tag betragen.



Alfred Stern, CEO und Vorstandsvorsitzender der OMV sowie Aufsichtsratsvorsitzender der OMV Petrom, kommentiert die heutige Ankündigung: „Ich freue mich, dass unsere langjährigen gemeinsamen Bemühungen auf verschiedenen Ebenen mit dieser finalen Investitionsentscheidung Früchte tragen. Neptun Deep war schon immer Teil der OMV Petrom Strategie und eine wichtige strategische Säule unseres Konzernportfolios im Rahmen der Strategie 2030, mit der wir eine nachhaltigere Energieversorgung für die Zukunft anstreben. Dank Neptun Deep wird Rumänien der größte Erdgasproduzent in der EU werden, und eine zuverlässige und sichere Energiequelle für die Region darstellen. Gleichzeitig wird es die Position unserer Gruppe in der Schwarzmeerregion und in Südosteuropa stärken.“



„Diese Investitionsentscheidung fällt auch in eine Zeit, in der OMV Petrom weiterhin CO2-arme Energielösungen entwickelt, um den steigenden Energiebedarf in Rumänien zu decken“, fügte er hinzu.



Die für die Erschließung der Offshore-Erdgasfelder Domino und Pelican South erforderliche Infrastruktur umfasst zehn Bohrungen, drei Unterwasser-Produktionssysteme und die dazugehörigen Leitungen, eine Offshore-Plattform, die Haupterdgasleitung nach Tuzla und eine Erdgasmessstation. Die Plattform erzeugt ihre eigene Energie und arbeitet nach den höchsten Sicherheits- und Umweltschutzstandards. Die gesamte Infrastruktur wird über einen „digitalen Zwilling“ ferngesteuert. Dies ermöglicht eine Prozessoptimierung und wird zur Verbesserung der Umweltleistung beitragen, indem der Energieverbrauch effizienter gestaltet und die Treibhausgas-Emissionen reduziert werden.





Die wichtigsten Highlights des Neptun Deep-Projekts (100%) umfassen

Die Gesamtinvestitionen für die Erschließung werden auf bis zu EUR 4 Mrd geschätzt, die hauptsächlich im Zeitraum 2024-2026 erfolgen werden.

Die erste Produktion wird für 2027 erwartet.

Die Plateauförderung wird auf etwa 140 kboe/Tag für nahezu 10 Jahre geschätzt

Die geschätzten förderbaren Mengen liegen derzeit bei etwa 100 Mrd m³ (~700 Mio boe).

Die Produktionskosten pro Einheit werden auf durchschnittlich 3 USD/boe geschätzt (für die gesamte Lebensdauer des Feldes).

HSSE: Der CO2-Fußabdruck wird voraussichtlich besser sein als der Branchenstandard (bei der Plateauproduktion liegt der CO2-Fußabdruck bei etwa 2,2 kg CO2/boe und damit deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 16,7 kg CO2/boe gemäß IOGP). Um das Erdgas sicher und umweltfreundlich zu fördern, sollen modernste Technologien und Fachwissen eingesetzt werden.





Über Neptun Deep

Der Neptun Deep-Block im Schwarzen Meer hat eine Fläche von 7.500 Quadratkilometern und befindet sich in einer Entfernung von etwa 160 km von der Küste in Wassertiefen zwischen 100 und 1.000 Metern. Die Exploration des Gebiets wurde 2008 beschleunigt und umfasste zwei 3D-Erfassungskampagnen und zwei Explorationsbohrungen. Der erste Erdgasfund wurde im Jahr 2012 gemacht. Die bisherigen Ausgaben für Exploration und Bewertung belaufen sich auf mehr als EUR 1,5 Mrd.

Über OMV Petrom

OMV Petrom ist das größte integrierte Energieunternehmen in Südosteuropa mit einer jährlichen Kohlenwasserstoffproduktion der Gruppe von rund 43 Mio boe im Jahr 2022. Der Konzern verfügt über eine Raffineriekapazität von 4,5 Mio Tonnen jährlich und betreibt ein hocheffizientes 860-MW-Kraftwerk. Die Gruppe ist auf dem Einzelhandelsmarkt für Erdölprodukte in Rumänien und den Nachbarländern mit rund 780 Tankstellen unter zwei Marken - OMV und Petrom - vertreten.

OMV Petrom ist ein Unternehmen, an dem rumänische Aktionäre mehr als 42% der Anteile halten (davon hält der rumänische Staat über das Energieministerium 20,7% und 21,7% sind im Besitz von Pensionsfonds in Rumänien, zu denen noch fast 500.000 Einzelanleger und andere rumänische Unternehmen hinzukommen). Die OMV Aktiengesellschaft, eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs, hält 51,2% der Anteile an OMV Petrom, die restlichen 6,4% werden von anderen ausländischen Investoren gehalten. Von den gesamten Aktien der OMV Petrom befinden sich 28,1% im Streubesitz an der Bukarester Börse und an der Londoner Börse.

OMV Petrom ist der größte Beitragszahler zum Staatshaushalt, mit rund EUR 39 Mrd an Steuern und Dividenden, die zwischen 2005 und 2022 gezahlt wurden. Im gleichen Zeitraum investierte das Unternehmen rund EUR 17 Mrd. Im Jahr 2022 werden die von OMV Petrom gezahlten Steuern 7% der rumänischen Steuereinnahmen ausmachen.

Seit 2007 hat OMV Petrom die Grundsätze der Unternehmensverantwortung in ihre Geschäftsstrategie aufgenommen. Zwischen 2007 und 2022 hat das Unternehmen rund EUR 120 Mio für die Entwicklung von Gemeinden in Rumänien bereitgestellt, wobei der Schwerpunkt auf Umweltschutz, Bildung, Gesundheit und lokaler Entwicklung liegt.

Am 29. Juli 2020 gab OMV Petrom seine Unterstützung für die Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) zu Risiken und Chancen des Klimawandels bekannt. OMV Petrom berichtet jährlich über die Fortschritte bei der Umsetzung dieser Empfehlungen.

OMV Aktiengesellschaft

Die OMV ist mit einem Konzernumsatz von EUR 62 Mrd und einem Mitarbeiterstand von rund 22.300 im Jahr 2022 eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs.

Im Bereich Chemicals & Materials zählt die OMV durch ihre Tochtergesellschaft Borealis zu den weltweit führenden Anbietern fortschrittlicher und kreislauforientierter Polyolefinlösungen und ist eine europäische Marktführerin im Bereich Basischemikalien, Pflanzennährstoffen und Kunststoffrecycling. Gemeinsam mit den zwei wichtigen Joint Ventures – Borouge (mit ADNOC, in den VAE und Singapur) und Baystar™ (mit TotalEnergies, in den USA) – liefert Borealis Produkte und Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt. Der OMV Geschäftsbereich Fuels & Feedstock produziert und vermarktet Kraftstoffe sowie Rohstoffe für die chemische Industrie, betreibt drei Raffinerien in Europa und hält eine Beteiligung von 15% an einem Raffinerie Joint Venture in den VAE. Die OMV betreibt rund 1.800 Tankstellen in neun europäischen Ländern. Im Geschäftsbereich Energy exploriert, erschließt und produziert die OMV Öl und Gas in den vier Kernregionen Mittel- und Osteuropa, Mittlerer Osten und Afrika, Nordsee sowie Asien-Pazifik. Die durchschnittliche Tagesproduktion lag 2022 bei 392 kboe/d. Zu den Aktivitäten gehört auch das Low Carbon Business sowie das gesamte Gasgeschäft.

Die OMV wird sich von einem integrierten Öl-, Gas- und Chemieunternehmen zu einer führenden Anbieterin von innovativen nachhaltigen Kraftstoffen, Chemikalien und Materialien entwickeln und dabei eine weltweit führende Rolle in der Kreislaufwirtschaft einnehmen. Mit der Umstellung auf ein CO2-armes Geschäft, verfolgt die OMV das Ziel, bis spätestens 2050 in allen drei Scopes klimaneutral zu werden.

OMV Aktien werden an der Wiener Börse (OMV) sowie als American Depository Receipts (OMVKY) in den USA gehandelt.









