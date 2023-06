VP-Mahrer ad Derfler: Bezirksvorsteher zieht Konsequenzen

Kriminelle Jugendbanden und der Machetenmord sind deutliches Zeichen verfehlter Integrationspolitik

Wien (OTS) - „Das letzte große Interview mit dem Bezirksvorsteher des 20. Bezirks hat die Lage auf den Punkt gebracht: Weit weg von den Menschen und weit wegschauen von den Problemen. Der Rücktritt ist nun die notwendige Konsequenz daraus und ein wichtiger und richtiger Schritt“, so Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer in einer ersten Reaktion.

Das Integrationsversagen hat in ganz Wien und auch in der Brigittenau in den letzten Jahren weitere negative Auswirkungen zur Folge. „Die Wiener SPÖ muss endlich die Probleme der Wiener Bevölkerung ernst nehmen. Wir erwarten uns von der Nachfolgerin nun, dass endlich gehandelt wird“, so Mahrer abschließend.

