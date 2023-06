FCG-Bundestag: Romana Deckenbacher mit überwältigender Mehrheit zur FCG-Bundesvorsitzenden gewählt!

Knapp 400 Delegierte aus ganz Österreich setzten das FCG-Arbeitsprogramm für die kommenden Jahre fest.

Wien (OTS) - Im Vorfeld des ÖGB-Bundeskongresses hat am 20. Juni 2023 der 20. Bundestag der Fraktion Christlicher Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter – FCG im ÖGB – unter dem Motto „FAIR im Dialog – STARK in der Sache“ im Austria Center Vienna stattgefunden.

Mit einer überwältigenden Mehrheit von 97,7 % wurde Romana Deckenbacher heute zur FCG-Bundesvorsitzenden und damit als Kandidatin für das Amt der ÖGB-Vizepräsidentin gewählt. Romana Deckenbacher ist Vorsitzende-Stellvertreterin in der GÖD, Abgeordnete im Nationalrat und engagiert sich sehr stark für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Sie folgt damit Norbert Schnedl nach, der nach fast 17 Jahren nicht mehr für diese beiden Ämter in der FCG und im ÖGB kandidiert.

"Ich möchte Norbert Schnedl aufrichtig für seinen fast 17-jährigen, unermüdlichen Einsatz im Sinne unserer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer danken. Zweifellos zählt er zu den herausragendsten Persönlichkeiten in der österreichischen, aber auch internationalen, Gewerkschaftsbewegung. Mit seiner starken Entschlossenheit und Loyalität hat Norbert Schnedl unzählige Erfolge erreicht und war dabei stets den christlich-sozialen Werten verbunden. Sein Engagement für soziale Gerechtigkeit wird uns immer als Vorbild dienen", dankt die neue FCG-Bundesvorsitzende Norbert Schnedl sehr herzlich.

"Der Mensch steht für uns in der FCG immer im Mittelpunkt. Die aktuellen Herausforderungen, wie gerechte Löhne, angemessene Arbeitszeiten und faire Arbeitsbedingungen, können wir nur gemeinsam mit vollem Einsatz bewältigen. Ich bin eine Teamplayerin und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit allen Kolleginnen und Kollegen in den verschiedenen Bereichen. Das ist gerade in Zeiten der großen Veränderungen durch den digitalen Wandel wichtiger denn je. Ich werde mich weiterhin mit aller Kraft und entschlossen für faire Arbeitsbedingungen und Chancengleichheit einsetzen!", begegnet Romana Deckenbacher ihrer neuen verantwortungsvollen Funktion mit Zuversicht.

Norbert Schnedl wünscht der neu gewählten FCG-Bundesvorsitzenden viel Erfolg: „Romana Deckenbacher ist eine zielstrebige und durchsetzungsstarke Gewerkschafterin. Ich bin überzeugt davon, dass sie die FCG erfolgreich in die Zukunft führen wird“.

Auch die StellvertreterInnen sowie weiteren FunktionärInnen wurden ebenfalls mit überwältigender Mehrheit gewählt. Auch Michael Schediwy-Klusek, bisher FCG-GPA, wird künftig als FCG-Generalsekretär der neugewählten Vorsitzenden zur Seite stehen und dem langjährigen Generalsekretär Andreas Gjecaj nachfolgen.

Rückfragen & Kontakt:

FCG-Presse

Mail: presse @ fcg.at

Mobil: 0664/6145277

Web: www.fcg.at