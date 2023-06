Wachablöse beim FCG-Bundestag im Austria Center

Fritz Pöltl (FCG-ÖAAB): „Wir gratulieren der neuen Vorsitzenden Romana Deckenbacher zu 97,5 Prozent Zustimmung!“

Wien (OTS) - Nach 17 Jahren an der Spitze der Fraktion Christlicher Gewerkschafter im ÖGB legte Norbert Schnedl beim 20. FCG-Bundestag im Austria Center Vienna den Vorsitz zurück und übergab die Leitung der sehr erfolgreichen christlichsozialen Arbeitnehmervertretung seiner -von ihm selbst vorgeschlagenen - Nachfolgerin Romana Deckenbacher. Die bisherige Vorsitzender-Stellvertreterin in der der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst ist in der Folge von der überwältigenden Mehrheit von 97,5 Prozent der rund 500 Delegierten des Bundestages auch gewählt worden. Fritz Pöltl. Der Vorsitzende FCG-ÖAAB-Kammerräte in der AK-Wien: „Wir gratulieren der engagierten und durchsetzungsstarken Kollegin zu ihrer neuen Funktion und hoffen auf viele gemeinsamen Erfolge mit ihr in der christlichsozialen Bewegung!“

Nehammers Lob für FCG

Bundeskanzler Karl Nehammer ließ es sich nicht nehmen, bei seinen Grußworten zum FCG-Bundestag die christliche Grundhaltung seiner Partei zu unterstreichen und in seiner Rede die Wichtigkeit der Sozialpartnerschaft zu betonen: "Wir brauchen keine Marxisten, wir brauchen keine Rechtspopulisten an der Spitze des Staates. Wir brauchen die Mitte und das sind wir. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Und zwar mit den Arbeitnehmern, denn ohne sie gewinnt die Volkspartei nämlich keine Wahl.“

