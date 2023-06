Streikkomitee ZNA Ottakring ruft Hacker zur Sachlichkeit auf

Streikbeschluss einstimmig von 27 Ärztinnen und Ärzten der Abteilung gefällt

Wir möchten Stadtrat Hacker im Namen des ärztlichen Personals an der Zentralen Notaufnahme der Klinik Ottakring zur Sachlichkeit aufrufen. Aglaia Kotal 1/2

Wir laden die Stadt Wien und die Generaldirektion des WiGev herzlich dazu ein, sich mit uns an einen Tisch zu setzen, anstatt uns zu desavouieren Severin Ehrengruber 2/2

Wien (OTS) - „ Wir möchten Stadtrat Hacker im Namen des ärztlichen Personals an der Zentralen Notaufnahme der Klinik Ottakring zur Sachlichkeit aufrufen. Uns geht es darum, die Patientinnen und Patienten bestens versorgt zu wissen. Dafür müssen die Arbeitsbedingungen stimmen. Nach mehreren internen Gefährdungsanzeigen sahen wir uns in unserer Verzweiflung dazu gezwungen, diesen Warnstreik auszurufen“, kommentiert Aglaia Kotal, Sprecherin des Streikkomitees der Zentralen Notaufnahme der Klinik Ottakring die heute, Dienstag, im Gemeinderat geäußerten Vorwürfe des Stadtrats.

Dass nun die Ärztinnen und Ärzte für den Personalmangel verantwortlich gemacht würden, sei nicht nur verletzend, sondern zeuge auch von Unkenntnis. „Den Job in einer zentralen Notaufnahme in Vollzeit auszuüben, ist sowohl physisch als auch psychisch extrem herausfordernd. Die Arbeitsbedingungen sind nicht mit einer Normalstation vergleichbar“, erklärt Kotal. Dass der ärztliche Deckungsgrad 88 Prozent betrage, verdeutliche genau das Problem. „88 Prozent Deckungsgrad bedeutet, dass wir auch, wenn niemand krank ist, niemand im Urlaub ist, niemand auf Fortbildung ist, niemals zu 100 Prozent besetzt sind. Ich wünsche niemandem, unter solchen Bedingungen arbeiten zu müssen“, so Kotal weiter.

Severin Ehrengruber, zweiter Sprecher des Streikkomitees, äußert sich zu den persönlich gegen ihn gerichteten Vorwürfen des Stadtrats: „Ich befinde mich aktuell noch bis Herbst aufgrund einer Pflichtrotation im Rahmen meiner internistischen Ausbildung an einem anderen Krankenhaus. Ich habe bis Mai an der zentralen Notaufnahme Ottakring gearbeitet und bin auch ab Herbst wieder dort beschäftigt. Zudem bin ich gewählter Turnusärzt*innenvertreter an der Klinik Ottakring und sowohl im Team der Notaufnahme seit 2020 als auch im Haus seit 2018 verankert“, so Ehrengruber. „Ich verwehre mich auch dagegen, den Streik als ärztekammergesteuert darzustellen. Ich bin selbst SPÖ Bezirksrätin und habe keine Funktion in der Ärztekammer. Wir ziehen einfach als Kolleginnen und Kollegen an einem Strang, weil es uns um die Sache geht“, betont Kotal.

Dass nun versucht werde, die Ärztinnen und Ärzte persönlich zu desavouieren, sei nicht überraschend, aber substanzlos. An der Abteilung seien 27 Ärztinnen und Ärzte, im Streikkomitee zehn. Der Streikbeschluss sei einstimmig gefällt worden. Bisher habe außer dem ärztlichen Direktor des Hauses niemand das Gespräch mit der Abteilung gesucht. „Unsere Forderungen liegen aber außerhalb seines Kompetenzbereichs. Es ist schade, dass man seitens der politisch Verantwortlichen offenbar versucht, einzelne Ärztinnen und Ärzte zu diffamieren, um nicht über die Sache selbst – nämlich eine absolut notwendige Verbesserung der Arbeitsbedingungen – reden zu müssen. Wir laden die Stadt Wien und die Generaldirektion des WiGev herzlich dazu ein, sich mit uns an einen Tisch zu setzen, anstatt uns zu desavouieren “, so Ehrengruber abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Sprecher:innen des Streikkomitees

der Zentralen Notaufnahme

der Klinik Ottakring



Dr. Severin Ehrengruber

+43 650 9432844

severin.ehrengruber @ gmail.com



Dr.in Aglaia Kotal, BA, MA

+43 680 5578665

aglaia.kotal @ gmail.com