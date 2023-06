Start der „Hydrogen Partnership Austria“

Klimaschutzministerium und Wirtschaftsministerium bündeln Ressourcen, um österreichische Wasserstoffstrategie umzusetzen. Start der Plattform „Hydrogen Partnership Austria“.

Wien (OTS) - Mit dem Start der gemeinsamen nationalen Wasserstoffplattform „Hydrogen Partnership Austria“ (HyPA) setzen das Klimaschutzministerium und das Wirtschaftsministerium die angekündigte Zusammenlegung der beiden Wasserstoffinitiativen „H2Austria“ und „Hydrogen Austria“ um.

Durch die Bündelung von Ressourcen und Fördermitteln erfährt die Umsetzung der nationalen Wasserstoffstrategie – getragen vom Klimaschutzministerium und dem Arbeits- und Wirtschaftsministerium – zusätzlichen Schwung.

Zur Unterstützung des Hochlaufs einer österreichischen Wasserstoffwirtschaft wird die gemeinsame Plattform einen kontinuierlichen Austausch zwischen Unternehmen, Forscher:innen, Verwaltung und Zivilgesellschaft sicherstellen, deren Vernetzung ermöglichen, ein internationales Schaufenster und einen Überblick über Fördermöglichkeiten bieten, sowie zu aktuellen Entwicklungen rund um das Thema Wasserstoff kommunizieren. HyPA wird von der Österreichischen Energieagentur und der Standortagentur Tirol umgesetzt.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler sagt zur Wasserstoffplattform HyPA: „Nachhaltige Innovationen und die Weiterentwicklungen der Technologien bieten große Chancen für unser Klima und unseren Forschungs- und Technologiestandort. Grüner Wasserstoff ist ein wesentlicher Baustein um die Klimaneutralität 2040 zu erreichen. Im Kampf gegen die Klimakrise brauchen wir ambitionierten Klimaschutz auf allen Ebenen. Der Dialogprozess bindet Stakeholder aktiv ein, an der Bewältigung der Klimakrise mitzuwirken.“

Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher hält zur neuen Plattform fest: „Mit dem Start der gemeinsamen nationalen Wasserstoffplattform 'Hydrogen Partnership Austria' bündeln wir bestehende Kräfte, die sich dem Ausbau des Wasserstoffs in Österreich verschrieben haben. Die Stärkung der Wasserstoffwirtschaft eröffnet neue Möglichkeiten für nachhaltiges Wachstum und eröffnet neue Beschäftigungsfelder. Wir freuen uns, mit Wolfgang Anzengruber einen ausgewiesenen Wasserstoffexperten als Beiratsvorsitzenden gewonnen zu haben.“

Die Plattform führt einen laufenden Dialogprozess durch, um Positionen aus der Wirtschaft, Forschung und Zivilgesellschaft produktiv in die Gestaltung von Regularien und Fördermechanismen aufzunehmen. Unterstützt wird die Plattform durch einen hochrangigen Beirat, für dessen Vorsitz DI Wolfgang Anzengruber gewonnen werden konnte. Der Beirat wird Empfehlungen an die zuständigen Ministerien erarbeiten.

„Für eine erfolgreiche Umsetzung der Wasserstoffstrategie und der Etablierung einer wettbewerbsfähigen Wasserstoffwirtschaft in Österreich ist eine Konzentration der Kräfte der einzelnen Akteure und Initiativen entlang der Wertschöpfungskette unumgänglich. Der Beirat, der nunmehr geschaffenen gemeinsamen Wasserstoffplattform ‚Hydrogen Partnership Austria‘ soll den Dialog zwischen den Akteuren der Wasserstoffwirtschaft fördern und zur Verbesserung des Verständnisses und der Akzeptanz von Wasserstoff als Energieträger beitragen“, sagt DI Wolfgang Anzengruber.

„Wasserstoff spielt eine entscheidende Rolle bei der Dekarbonisierung der Wirtschaft, sowohl in der Industrie als auch im Bereich der Mobilität. Hier will Tirol auch weiterhin einen wichtigen Beitrag leisten. Mit dem ‚Hydrogen Austria‘ Cluster haben das Land Tirol und der Bund einen wichtigen Grundstein gelegt. In der ‚Hydrogen Partnership Austria‘ des Klimaschutzministeriums und des Arbeits- und Wirtschaftsministeriums werden die bestehenden Ressourcen zusammengeführt, um zur positiven Entwicklung des Wasserstoffs im Sinne der Energiewende beizutragen. Es freut mich sehr, dass wir mit der Standortagentur Tirol ein Teil davon sind“, erklärt Landeshauptmann Anton Mattle.

Die Wasserstoffstrategie für Österreich von Juni 2022 stellt die inhaltliche Richtschnur der Hydrogen Partnership Austria (HyPA) dar. Die Maßnahmen für die Umsetzung der Wasserstoffstrategie sind in Aktionsfelder unterteilt, an diesen orientieren sich die Aktivitäten der Plattform.

Mehr Informationen unter www.hypa.at

