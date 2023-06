Pressekonferenz Zinshaus x Baugruppe

Neues Potential für klimafitte Zinshäuser durch die Kooperation mit Baugruppen

Wien (OTS) - Bei der Pressekonferenz am 23.6. wird das Forschungsprojekt Zinshaus x Baugruppe (ZxB) erstmals vorgestellt.

Um die gesetzten Klima- und Energieziele zu erreichen, muss sich die Sanierungsrate von Zinshäusern rapide erhöhen. Während das technische Know-How Großteils vorhanden ist, fehlt es an Finanzierungs- und Umsetzungsmodellen, die es Eigentümer:innen ermöglichen, mit den Nutzer:innen an ihren zukunftsfitten, leistbaren Zinshäusern zu arbeiten. Durch die Verschränkung mit der Idee der Baugruppe, trägt die Sanierung zu einer sozialen, nachhaltigen Weiterentwicklung des Bestandes bei und schafft Potential für gemeinschaftliche Lebensformen. Hier setzt das mit rund 1 Mio Euro vom Klima- und Energiefonds geförderte Forschungsprojekt „Zinshaus x Baugruppe" an. Um die Klimaziele zu erreichen, baut es auf Kooperation. Es versammelt unterschiedlichste Expertisen: Sanierungswissen und umfassendes Baugruppen-Know-How werden verbunden mit Finanzierungs-, Steuer- und Rechtsexpertise.

und Markus Rumelhart, Bezirksvorsteher Wien 6 sprechen die Mitglieder des Projektkonsortiums über die Herausforderungen von Zinshäusern und stellen den innovativen Ansatz des Projekts vor.



Datum: 23.06.2023, 08:30 Uhr

Ort: Ecklokal des Amtshauses Wien 6

Amerlingstraße 11 , 1060 Wien, Österreich

