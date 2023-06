REMINDER – morgen, MI, 21.6., 11.30 Uhr – PK 20 Jahre Homeless World Cup: Österreichische Teams kicken in den USA

Präsentation der österreichischen Teilnehmer*innen an der Fußball-Weltmeisterschaft für Menschen am Rande der Gesellschaft 2023 in Sacramento/USA

Wien (OTS) - Die Weltmeisterschaft im Straßenfußball ist zurück: Nach dreijähriger Pandemiepause wird der Homeless World Cup im kommenden Juli wieder ausgetragen. Zwanzig Jahre nach dem ersten Ankick gastiert die soziale Weltmeisterschaft erstmals in den USA. Von 8. bis 15. Juli werden in Sacramento mehr als 500 Spieler*innen aus über 70 Mitgliedstaaten erwartet. Österreich ist mit einem Frauen- und einem Männerteam dabei.

In einem Pressegespräch stellen unter anderen Caritaspräsident Michael Landau und Teamchef Gilbert Prilasnig die beiden Teams und die Idee des Homeless World Cups vor.

Gesprächspartner*innen:

Caritas-Präsident Michael Landau

HWC-Teamchef Gilbert Prilasnig

Philipp Bodzenta (Coca-Cola Österreich)

Ingo Mach (ÖFB)

Spielerin und Spieler der Österreichischen Homeless World Cup Nationalteams



Vom Rand in die Mitte

Der Homeless World Cup, der erstmals 2003 in Graz ausgetragen wurde, holt Menschen vom Rand der Gesellschaft – Obdachlose, Flüchtlinge, Menschen mit Alkohol- oder Suchtproblemen - in die Mitte. Sie erfahren durch den Sport neue Motivation, erleben Gemeinschaft in einem Team, können ein neues Selbstbild und Perspektiven für die eigene Zukunft entwickeln.

Datum: 21.06.2023, 11:30 - 12:30 Uhr

Ort: Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft

Stallburggasse 2, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.homelessworldcup.at

