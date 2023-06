Umweltdachverband ist erfreut: Nature Restoration Law hat wichtige Hürde genommen!

- Wichtiger Schritt zur Rettung der Natur – jetzt muss noch EU-Parlament zustimmen

Hervorzuheben ist auch, dass das Gesetz das Potenzial hat, Bewirtschafter:innen mit ins Boot zu holen und sich gemeinsam für den Schutz und Erhalt der Natur einzusetzen Franz Maier, Präsident Umweltdachverband 1/2

Der Erhalt der Biodiversität und vielfältige Naturlandschaften sind überlebenswichtig für uns Menschen und Voraussetzung für erfolgreichen Klimaschutz Franz Maier, Präsident Umweltdachverband 2/2

Wien (OTS) - Heute haben sich die EU-Umweltminister:innen für das Nature Restoration Law ausgesprochen, was bis zur letzten Sekunde strittig war. „Wir freuen uns, dass der langwierige Prozess um das EU-Gesetz zur Wiederherstellung der Natur heute einen wesentlichen Schritt weitergekommen ist. Wir brauchen dieses Gesetz, um die beiden großen Umweltkrisen unserer Zeit – Klimaerhitzung und Biodiversitätsverlust – anzugehen. Der Erhalt der Biodiversität und vielfältige Naturlandschaften sind überlebenswichtig für uns Menschen und Voraussetzung für erfolgreichen Klimaschutz . Es liegt im Interesse aller Mitgliedstaaten sich darum zu bemühen, dass sich der Zustand gefährdeter Arten- und Biotoptypen verbessert – wir freuen uns daher insbesondere über Artikel 4, der nach wie vor im Gesetz verankert ist. Weiters wird verlangt, dass die Mitgliedstaaten bis 2030 auf mindestens 20 % ihrer Landflächen bestimmte Maßnahmen zur Wiederherstellung der Natur durchführen – ebenfalls ein großer Erfolg. Im Nature Restoration Law geht es zudem nicht ,nur‘ um Naturschutz, sondern auch um Klimawandelanpassung, um mehr Grün in den Städten, um klimafitte Wälder u.v.m. Hervorzuheben ist auch, dass das Gesetz das Potenzial hat, Bewirtschafter:innen mit ins Boot zu holen und sich gemeinsam für den Schutz und Erhalt der Natur einzusetzen . Dafür braucht es entsprechende Finanzierung und die Bereitschaft eines motivierten Teils der Land- und Forstwirtschaft, sich für den Naturschutz einzusetzen“, sagt Franz Maier, Präsident des Umweltdachverbandes. Die endgültige Entscheidung vonseiten des Parlaments wird am 27. Juni im Umweltausschuss, bzw. am 11./12. Juli im Plenum getroffen. Der Umweltdachverband ruft die österreichischen Abgeordneten im EU-Parlament dazu auf, dem Gesetz zuzustimmen!

Rückfragen & Kontakt:

Umweltdachverband, Dr.in Sylvia Steinbauer, Presse- & Öffentlichkeitsarbeit

+43140113-21, sylvia.steinbauer @ umweltdachverband.at, https://www.umweltdachverband.at