Klimaschutzministerium – Nachhaltige Raumplanung: Simone Rongitsch ist FEMtech-Expertin des Monats

Die FEMtech-Initiative des Klimaschutzministeriums fördert Frauen in Forschung und Technologie und setzt sich für Chancengleichheit ein.

Wien (OTS) - Simone Rongitsch ist unsere FEMtech-Expertin des Monats Juni. Sie ist eine von drei Geschäftsführer:innen der Pocket House GmbH und Co-Geschäftsführerin bei K.A.R.L.S.concept. FEMtech ist eine Initiative des Förderprogramms Talente des Klimaschutzministeriums, welches seit 2005 Auszeichnungen vornimmt, um die Leistungen von Frauen im Forschungs- und Technologiebereich besser sichtbar zu machen.



Pocket House GmbH ist ein österreichisches IT-Unternehmen, das aus einem Smart Cities Forschungsprojekt „SLAW - Smartes Leben am Wasser“ – gefördert durch den Klima- und Energiefonds Österreich – heraus von ihr mitgegründet wurde und smarte Gebäude- und Quartiersmanagement-Software-Produkte entwickelt. Dadurch können Wohngebäude, Büros, kommunale Immobilien und Quartiere mit einer umfassenden Betriebssoftwarelösung ausgestattet werden. Die KARLS.concept. Agentur, 2016 von Simone Rongitsch und Stefan Melzer gegründet, vereint Raumplanung, Kommunikation und Design und bietet Dienstleistungen von Planungsprojekten über Konzepte bis hin zu grafischen Leistungen an. Nach ihrem Studium wollte sie selbstständig sein und ihre eigenen Ideen für die Stadt der Zukunft auf unterschiedlichen Ebenen umsetzen. Dafür hat sie als erstes einen Verein gegründet und drei Jahre lang eine 2000 m² Fläche am Karlsplatz unterschiedlich bespielt – von Urban Gardening, Forschungsprojekte oder einfach ein neuer Ort der Begegnung für Events oder Kinderexkursionen. Sie wollte innovative Lösungen entwickeln und neue Wege gehen, was letztendlich zur Gründung der beiden Unternehmen führte.



„In der Pocket House GmbH bin ich als operative Gesellschafterin abseits der klassischen Geschäftsführungs- und Personalagenden auch für die Weiterentwicklung und den Vertrieb der Produkte zuständig und somit die Schnittstelle zwischen Kund:innen und unserem IT-Team. Da wir unsere Kund:innen speziell bei Großprojekten, wie Quartiere, auch schon in der digitalen Planung beraten, leite ich auch unser internes Planungs- sowie Designteam“, so Rongitsch über ihre Arbeit. Referenzprojekte in Wien sind beispielsweise das Parlament Österreich, EURO PLAZA, die PORR-Zentrale sowie die digitale Quartiersentwicklung der Donau City oder das Village im Dritten. Gemeinsam mit ihren Partnern ist sie auch für die strategische Weiterentwicklung der Firma sowie dem klassischen Start-Up Funding zuständig. Bei der KARLS.concept. Agentur variieren ihre Aufgaben je nach Projekt von Planungsprojekten bis hin zu grafischen Leistungen. Weiters ist Rongitsch auch als externe Lehrbeauftragte an der Technischen Universität Wien tätig, wo sie ihr Wissen und ihre Erfahrung an Studierende weitergibt.



Von Anfang an war es für Rongitsch und ihre Partner wichtig, ein ausgeglichenes Team zu haben. Trotz der Herausforderungen, denen die IT-Branche in Bezug auf die Geschlechterverteilung gegenübersteht, konnten sie bei Pocket House GmbH einen Frauenanteil von 60 Prozent erreichen. Außerdem wurden bereits von Anfang an flexible Arbeitszeiten für Studierende und Wiedereinsteigerinnen nach der Karenz eingeführt, um die Vereinbarkeit von Kinderbetreuung und Beruf zu ermöglichen.



Mit der Initiative FEMtech fördert das Klimaschutzministerium Frauen in Forschung und Technologie und setzt sich für Chancengleichheit in der industriellen und außeruniversitären Forschung ein.

