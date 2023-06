Samariterbund feierte zehnjähriges Bestehen des Wohnungslosen-Internetcafés ZwischenSchritt

Das kostenlose Angebot zur digitalen Teilhabe des Samariterbund Wiens wurde bislang gut 50.000 Mal genutzt.

Wien (OTS) - Das Internetcafé ZwischenSchritt des Samariterbund Wiens wurde vor zehn Jahren gegründet, um Wohnungslosen eine digitale Teilhabe am gesellschaftlichen und beruflichen Leben zu ermöglichen. Gut 50.000 Mal wurde dieses kostenlose Angebot bislang genutzt. Und die Nachfrage danach steigt im selben Maß, wie sich das Leben weiter digitalisiert.

„Wer über keinen Internetzugang verfügt, muss auf weit mehr verzichten als nur Facebook und YouTube. Viele Angebote gibt es nur online oder sind dort günstiger. Deswegen lebt man ohne Internet teurer“, erklärte Dr.in Susanne Drapalik, Präsidentin des Samariterbund Wiens. Zudem sind Behördenkontakte mühsamer und man ist weniger konkurrenzfähig, etwa bei Bewerbungen auf dem Arbeitsmarkt oder der Suche nach einer Wohnung.

Das Internetcafé ZwischenSchritt beschränkt sich nicht auf die Bereitstellung von insgesamt neun Computern plus Internetzugang. „Wir bieten Kurse an, damit unsere Besucher:innen lernen können, was für die Nutzung des Internets notwendig ist. Denn nur wer sich auskennt, findet auch schnell die gesuchte Information“, stellte Oliver Löhlein, Geschäftsführer des Samariterbund Wiens, fest.

Das ZwischenSchritt ist drei Mal pro Woche, Dienstag bis Donnerstag von 10 Uhr bis 16 Uhr, geöffnet. Unter den Mitarbeiter:innen des Cafés sind auch Menschen, die selbst Wohnungslosigkeit erlebt haben. Sie helfen auf Wunsch und stehen bei allen Fragen zur Verfügung. Außerdem ist es für die Nutzer:innen möglich, in Krisenfällen rund um das Thema Wohnungslosenhilfe Beratung durch Sozialarbeiter:innen in Anspruch zu nehmen.

Anlässlich des Jubiläums fand für die Nutzer:innen des Internetcafés ZwischenSchritt sowie für geladene Gäste am 20. Juni ein großer Festakt statt, der neben Austausch, Diskussion und Networking auch einen Fachvortrag zum Thema Künstliche Intelligenz beinhaltete.

