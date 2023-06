Gunther Egerer neuer Head of Distribution für Aircash im EU-Raum

Wien (OTS) - Der gebürtige Österreicher verfügt über langjährige Fintech-Erfahrung, mit der er bestens gerüstet ist, um die Expansion des schnell wachsenden kroatischen Unternehmens mitzugestalten.

Aircash, eines der am schnellsten wachsenden europäischen Fintech-Unternehmen, ist ein lizenziertes E-Geld-Institut, das bei der europäischen Dachaufsichtsbehörde European Banking Authority (EBA) registriert ist sowie ein autorisierter Finanzdienstleister auf dem Schweizer Markt.

Gunther Egerer wechselt zu Aircash als neuer Head of Distribution für die EU. Er verfügt über einschlägige Berufserfahrung in der Entwicklung von Vertriebsstrategien und -abläufen, die er durch eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei führenden Fintech-Unternehmen wie SEPA Express (Mitglied von Banking Circle), PayPlug (ehemals Dalenys – Bankenkonzern Groupe BPCE), Cashto Code, Much Better und Paysafe erworben hat.

„Ich freue mich, meine Erfahrung in der Entwicklung von Vertriebsstrategien und -abläufen einzubringen, um das Wachstum und die Expansion des Unternehmens fortzusetzen. Ich freue mich insbesondere darauf, Aircash stark auf dem österreichischen und deutschen Markt zu positionieren und neue Chancen in der Fintech-Branche vorauszusehen“, sagte Egerer.

Der CEO von Aircash, Hrvoje Ćosić, zeigte sich begeistert über den Neuzugang von Egerer zum Team und erklärt: „Wir freuen uns außerordentlich, Gunther in unserem Team zu haben. Gunther hat eine großartige Vertriebskarriere und seine Erfahrung und sein Wissen werden sicherlich zu neuen innovativen Ideen und einem noch stärkeren Durchbruch bei der Expansion in neue Märkte führen.“

Expansion in ganz Europa: Aircash – die am schnellsten wachsende Zahlungslösung

Aircash ist an mehr als 100.000 Verkaufsstellen vertreten und hat mehr als 600.000 Nutzer. Neben

Kroatien ist das Unternehmen derzeit in den Märkten Slowenien, Deutschland, Österreich, Spanien,

Rumänien, Griechenland und Zypern tätig und expandiert kontinuierlich in andere EU-Mitgliedstaaten.

Die harte Arbeit und das Engagement des Unternehmens sind nicht unerkannt geblieben: Aircash belegte den 4. Platz auf der Deloitte-Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen in der Region Mitteleuropa und erhielt den hohen 13. Platz auf der prestigeträchtigen Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa, die von der Financial Times veröffentlicht wird. Auf beiden Listen war es das bestplatzierte kroatische Unternehmen.

Aircash skizzierte sein Ziel, die Präsenz des Unternehmens in bestehenden Märkten weiter zu stärken, neue Märkte zu erobern und sein Partnernetzwerk kontinuierlich zu erweitern, um für seine Nutzer noch zugänglicher zu werden. Dies wird durch ständige Investitionen in die Entwicklung neuer Technologien und Produkte erreicht.

Rückfragen & Kontakt:

Factor C3 e.U.

Magdalena Lechner

+436504235088

m.lechner @ factor-c.at