iSi gewinnt Red Dot Award für neuen iSi Creative Whip

Der perfekte Mix aus moderner Technologie und trendigem Lifestyle bringt kulinarische Genussmomente in das eigene Zuhause

Wien (OTS) - 20. Juni 2023 | Einfache und schnelle Umsetzung von köstlichen Kreationen – diesem Motto bleibt iSi Culinary treu und launcht als Innovationstreiber den iSi Creative Whip als neuestes Kitchentool für die eigenen vier Wände. Die hochwertig gestaltete Produktlinie überzeugt durch Designqualität, ansprechende Formensprache und Trendfarben. Das zeigt, dass iSi nicht nur in Bezug auf Qualität, sondern auch im Produktdesign herausragend ist. Damit ist das neue Gerät der absolute Hingucker in jeder Küche und differenziert sich auch in puncto Design vom Mitbewerb.



Im Profibereich bereits als Spezialist für innovative Qualitätsprodukte für die Gastronomie bekannt, launcht Weltmarktführer iSi Culinary eine neue Geräte-Generation. Ob mit Freunden oder Familie – die Küche ist ein Ort des Zusammenseins und lädt dazu ein, gemeinsam auf kulinarische Entdeckungsreise zu gehen. Mit dem Launch des neuen Creative Whips bietet iSi ein ausgeklügeltes Kitchentool für die Kreation kulinarischer Genussmomente. Einfache Handhabung gepaart mit höchster Qualität und trendigem Design – das zeichnet den neuen Whip aus, der ein intuitives Kocherlebnis in das eigene Zuhause holt.

Sahne ade, Kreativität olé!

Der iSi Creative Whip kann mehr als nur Sahne aufschlagen. Aus jeder kalten Zubereitung wird ein luftig-leichtes Geschmackserlebnis gezaubert: von köstlichen Mousses und Toppings über Pancakes, Waffeln & Co. bis hin zu herzhaften Saucen und Dips – auch vegane Köstlichkeiten gelingen im Handumdrehen! „Wir haben viel Leidenschaft und Herzblut in die Entwicklung der neuen Produktlinie gesteckt. Mit dem ersten komplett geschirrspültauglichen Home Whipper rücken wir grenzenlose Kreativität und kulinarische Anwendungsvielfalt in den Vordergrund“, erklärt Mag. Maria Fürnhammer-Rosskopf, Geschäftsführerin von iSi Culinary.

Das iSi Rezeptportal auf isi.com/culinary bietet mehr als 300 Rezepte für jeden Geschmack und Anlass. Die von iSi Profiköchen entwickelten Rezepte liefern täglich neue Kochinspiration und bringen Spaß und Genuss auf den Teller, in die Bowl oder in das Glas. Zudem findet man dort auch viele Videobeiträge, die Basics und einzelne Arbeitsschritte erklären.

iSi – das Original seit 1964, Wien

Höchste Qualität, Spitzentechnologie und modernstes Design in Perfektion – Kriterien, die den Creative Whip zum Preisträger des international begehrten Red Dot Awards 2023 in der Kategorie Produktdesign gemacht haben. Das Circular Design Studio NVGTR, München, hat dem iSi Creative Whip sein unverwechselbares Gesicht gegeben: „Die Nachhaltigkeit eines Produkts entsteht im Gestaltungsprozess, vor allem durch seine einladende Präsenz und die Art der Nutzung. Weitere wichtige Aspekte sind die Qualität, die Materialwahl sowie die Art der Fertigung des Produkts. Wenn ein Objekt gefällt und gut handhabbar ist, wird es gerne und lange genutzt. Durch diese Langlebigkeit des Produkts erfüllt iSi seinen Nachhaltigkeitsanspruch als Premium-Marke.“

Die iSi Whips sind aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl mit bewusstem Verzicht auf Aluminium gefertigt. Dadurch sind sie langlebig und geschirrspültauglich – bestens geeignet für den täglichen Gebrauch. Das Portfolio der Whips besticht durch Trendfarben und einem Flaschen-Sleeve mit wellenförmigem Design aus Silikon, welches die Griffigkeit und gleichzeitig den Bedienkomfort beim Portionieren unterstützt. Die Geräte sind in zwei Flaschengrößen mit 0,25 L und 0,5 L Fassungsvermögen erhältlich und für die sofortige Einsatzbereitschaft sind bereits 2 iSi Professional Chargers Sahnekapseln beigepackt. In jeder – ab sofort plastikfreien – Verpackung ist ein Silikon-Band zur Kennzeichnung von Inhalt und Zubereitungsdatum beigelegt, um den Überblick über die geschmackvollen Eigenkreationen im Kühlschrank zu behalten. Viele Accessoires sowie Ersatzteile sind separat erhältlich: So erfüllt iSi seinen Anspruch auf Nachhaltigkeit – und der iSi Whip kann aufgrund seiner Langlebigkeit von Generation zu Generation weitergereicht werden – das Kitchentool made to last. Dabei steht iSi nicht nur für hohe Produkt- sondern auch für höchste Servicequalität. Der iSi Creative Whip wird auch in einer Premiumausführung mit raffinierten Produktdetails und drei Garniertüllen aus hochwertigem Edelstahl angeboten.

Nachhaltig genießen – Food Waste reduzieren

Die iSi Flaschen stehen dank der iSi Professional Chargers Sahnekapseln unter Druck. Dadurch wird der Inhalt luftdicht verschlossen und Zubereitungen sind mehrere Tage im Kühlschrank haltbar. Dies führt auch zu einer Reduktion von Food Waste, denn die Speisen können bei gleichbleibender Qualität ohne Zusatz von Konservierungsstoffen im Kühlschrank gelagert und so nach Bedarf portioniert werden. Das neue iSi System punktet zusätzlich mit weiteren Benefits: Die Geräte sind mobil, flexibel und von Strom unabhängig einsetzbar – das spart teure Energie im täglichen Gebrauch. Als weiteres wichtiges Plus sind die iSi Kapseln made in Austria und werden bereits seit 2012 mit 100 % Ökostrom produziert. Durch technische Innovationen, die zu einer Reduzierung der Emissionen führen sowie durch Kompensation, werden die iSi Kapseln zu 100 % klimaneutral produziert und die Entsorgung ist, gemäß den örtlichen Vorschriften, zu 100 % recycelbar.

Get the Wow – Vielfalt trifft auf Genuss!

iSi Culinary startet ab Juli eine aufmerksamkeitsstarke 360-Grad-Werbekampagne. Basierend auf den Key Visuals und Kernbotschaften werden auf allen Kommunikationskanälen passende Werbemittel eingesetzt. Im Fokus der Werbekampagne stehen bewährte Werbemaßnahmen wie Plakat- und Verkehrsmittelwerbung, Infoscreens, Printwerbung sowie Verkaufsförderung am Point of Sale. Ausgehend von einer neuen Website spielt die digitale Kommunikation ebenfalls eine entscheidende Rolle: Awareness Sujets im modernen, frischen Look & Feel sorgen via Social Media, Online-Banner sowie Google- und Video-Ads für eine zielgerichtete Ansprache. Die Kombination aus klassischen und digitalen Werbemaßnahmen ermöglicht es, eine umfassende Reichweite zu erzielen und gleichzeitig die Affinität für die iSi Produktwelt bei der jungen Zielgruppe zu steigern.

Der iSi Creative Whip ist ab Juli im offiziellen iSi Online-Shop sowie in Fach- und Möbeleinzelhandel zu einem UVP ab 64,90 Euro erhältlich. Weitere Listungen im Lebensmitteleinzelhandel sind geplant.

