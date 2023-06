Vom grünen Rasen auf den grünen Spieltisch: Anpfiff zum Casino Cup 2023

Wien (OTS) - Nach der fulminanten Premiere 2022 laden Casinos Austria und PULS 4 Österreichs Fußballteams auch heuer in die Casinos, um sich bei Poker, Black Jack und Roulette Turnierpunkte zu erspielen und sich für das große TV-Finale zu qualifizieren. In zwei spannungsgeladenen TV-Shows auf PULS 4 & Österreichs SuperStreamer Joyn wird zu Jahresende dann der Casino Cup Champion 2023 ermittelt, der sich auf ein Fußballfest im Wert von 20.000 Euro* freuen darf.

„Ball-in“ heißt es deshalb auch in diesem Jahr wieder für alle Fußballbegeisterten. Der Casino Cup steht ausnahmslos allen über 18 Jahren offen, die eine Leidenschaft für Fußball haben und daher regelmäßig dem runden Leder hinterherjagen: Es sind heuer zusätzlich zu den beim ÖFB registrierten Clubs auch Hobbyteams und Freundesgruppen zugelassen. Um teilzunehmen, meldet man sich dazu auf puls4.com/casinocup unter Nennung des gewünschten Casinos an und wird dann vom jeweiligen Casino wegen eines Termins kontaktiert.

Auch heuer geht es im Casino darum, mit Hilfe von Fortuna möglichst viele Punkte bei den drei klassischen Casino Spielen Poker, Black Jack und Roulette zu holen. Die Teams treten mit zumindest fünf Teammitgliedern an, Voraussetzung ist ein Mindestalter von 18 Jahren. Jedes Team kann insgesamt zwei Mal am Casino Cup Turnier teilnehmen, in die Wertung kommt dann das bessere Ergebnis. Die Anmeldung ist ab sofort und bis zum 8. Oktober 2023 möglich. Die spannenden und unterhaltsamen Turniere in den Casinos finden zwischen 15. August und 15. Oktober 2023 statt. Für die Top 10 der Casino Cup Turniere warten tolle Gewinne!

Die „Ball-in-Show“ wird zu Jahresende auf PULS 4 & Joyn zur Primetime ausgestrahlt. Gesetzt für die erste der beiden Shows ist das Team mit der höchsten Punktewertung der Casino Turniere. Dazu kommen weitere drei Teams, die von PULS 4 aus den Top 40 der Casino Turniere gecastet werden. In den TV-Gameshows werden die Teilnehmer:innen spannende Aufgaben zu lösen haben und dabei Fußballkenntnisse und Köpfchen benötigen. An ihrer Seite haben sie prominente Patinnen und Paten aus dem Entertainment- und Fußballbereich.

Den Teams im Finale winken Bekanntheit, Ruhm und ein unvergleichliches Erlebnis voll spannender Unterhaltung, aber vor allem auch die Chance auf den attraktiven Hauptgewinn: ein Fußballfest im Wert von 20.000 Euro*, das keine Wünsche offen lässt.

Bei der Premiere im November 2022 verfolgten die TV-Zuseher:innen das Casino Cup Finale auf PULS 4 & Joyn und erlebten damit das innovative Gaming Entertainment Format, bei dem sich die Teams in spannenden Disziplinen wie „Fußball Black Jack“ und „Spielfeld Memory“ gegenüberstanden. Es triumphierte mit dem SC St. Veit aus Kärnten ein Frauenteam, zu Beginn dieses Jahres wurde der Casino Cup bei den European Casino Awards als „Bestes Marketingprogramm des Jahres“ ausgezeichnet.

