REMINDER: Einladung zum Pressegespräch der Landwirtschaftskammer Wien

"Stadtlandwirtschaft macht klimafit!" - am DO 22. Juni 2023

Wien (OTS) - Wien ist eine der weltweit grünsten Metropolen mit einer lebendigen, vielfältigen und innovativen Stadtlandwirtschaft; das ist allgemein bekannt. Weit weniger bekannt ist jedoch, wer dafür sorgt, dass das alles so bleibt; auch und gerade in Zeiten des Klimawandels. Darum gehen wir bei unserem Pressegespräch "Stadtlandwirtschaft macht klimafit" am 22. Juni 2023 genau diesem Thema nach und klären u.a. Antworten folgende Fragen:

Was machen die 600 Betriebe der Stadtlandwirtschaft, um Wien klimafit zu machen?

Wie beeinflusst der Klimawandel die Versorgungssicherheit der Landwirtschaft in Wien?

Und was können Wienerinnen und Wiener für eine klimafitte Stadt tun?

Antworten auf diese Fragen geben beim Presse-Lokalaugenschein:

Jürgen Czernohorszky, Klimastadtrat Stadt Wien

Norbert Walter, Präsident der Landwirtschaftskammer Wien

Katrin & Erich Herret, Betrieb BODENSTARK Bio GmbH / Glashausküche

Datum: Donnerstag, 22. Juni 2023, 09.00 Uhr

Ort: Mitterweg 15, 1110 Wien (Treffpunkt direkt in der "Glashausküche" - Anfahrtsbeschreibung unter dem Link Kontakt — Glashausküche (glashauskueche.at)

Uhrzeit: 09.00 Uhr Pressegespräch, anschließend Betriebsbesichtigung mit Einblick in die Gärtnerei BODENSTARK BIO GmbH und das Konzept Glashausküche.

Wir laden Sie, werte Medienvertreter:innen herzlich zum Pressegespräch ein und freuen uns über Ihre Teilnahme. Um Anmeldung bis DI, 20. Juni 2023 bei verena.scheiblauer@lk-wien.at wird gebeten. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Verena Scheiblauer BEd

Landwirtschaftskammer Wien

M +43 664 60 259 111 39

T +43 15879528-39