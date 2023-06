Frisches Geld für die österreichische Forschung und Innovation

Fonds Zukunft Österreich investiert EUR 140 Millionen im Jahr 2023

Wien (OTS) - EUR 140 Millionen stellt der in der Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung angesiedelte Fonds Zukunft Österreich am 20. Juni 2023 zur Finanzierung von Spitzenforschung im Bereich der Grundlagen- und der angewandten Forschung sowie von Technologie- und Innovationsentwicklung für 2023 zur Verfügung.

Von den EUR 140 Millionen gehen EUR 44 Mio. an die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft, EUR 39 Mio. an den Wissenschaftsfonds, EUR 12,3 Mio. an die Österreichische Akademie der Wissenschaften, EUR 11 Mio. an die Ludwig Boltzmann Gesellschaft, EUR 14 Mio. an die Christian Doppler Forschungsgesellschaft und EUR 19,7 Mio. an die Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH.

Mit den vergebenen Mitteln werden in Anlehnung an die FTI-Strategie 2030 folgende Zielsetzungen verfolgt:

1. Zum internationalen Spitzenfeld aufschließen und FTI-Standort Österreich stärken

2. Auf Wirksamkeit und Exzellenz fokussieren

3. Auf Wissen, Talente und Fertigkeiten setzen

Schwerpunkte sind insbesondere die österreichischen Beteiligungen an EU-Missionen, EU-Partnerschaften und Digital Europe-Programmen, sowie Klinische Forschung, Künstliche Intelligenz, F&E im Halbleiterbereich - EU Chips Act, exzellente Spezialforschungsbereiche und Forschungsgruppen, anwendungsorientierte Grundlagenforschung, Trust in Science and Democracy, Risikokapital für Skalierung von Start-ups, Disruptive/radikale Innovation und die Nachwuchsförderung.

Die Ausschüttung erfolgt durch die Nationalstiftung für Forschung und Technologieentwicklung an vom Bund getragene Fördereinrichtungen. Damit werden bestehende und bewährte Strukturen genützt.

