ASFINAG: Die Gurtenmuffel sitzen im Lkw – ASFINAG-Kampagne „Die wertvollste Fracht bist du“

Fast ein Viertel der Lenkerinnen und Lenker eines Schwerfahrzeugs schnallt sich nicht an

Wien (OTS) - Lenkerinnen und Lenker von Schwerfahrzeugen verbringen viele Stunden am Tag in ihrem Fahrzeug auf den österreichischen Straßen und Autobahnen. Die Arbeit ist anstrengend, wichtig und sehr verantwortungsvoll, aber auch gefährlich, wie die Unfallzahlen beweisen. Im Jahr 2022 wurden auf Autobahnen und Schnellstraßen mehr als 300 Lkw-Lenkerinnen und -Lenker bei Unfällen verletzt, neun Personen erlitten sogar tödliche Verletzungen. Mit ein Grund dafür ist auch die mangelnde Disziplin bei der Verwendung des Sicherheitsgurtes, worauf die ASFINAG mit ihrer heute auf der Raststation Schwechat auf der S 1 gestarteten Aufklärungs-Kampagne hinweist. Gemeinsam mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit und der Bundessparte Verkehr der Wirtschaftskammer soll Lkw-Fahrer:innen verdeutlicht werden, wie groß das Risiko tatsächlich ist, bei einem Unfall ohne Gurt schwerer oder sogar tödlich verletzt zu werden.

„Verkehrssicherheit braucht auch das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Dazu gehört, dass man sich vor jeder Fahrt anschnallt“, sagte ASFINAG-Vorstand Hartwig Hufnagl. „Aber manche vergessen leider, dass die wichtigste Fracht vorne in der Fahrerkabine sitzt. Die wichtigste Fracht ist immer der Mensch.“ Einen Appell richtete auch KfV-Geschäftsführer Christian Schimanofsky an alle Lkw-Lenkerinnen und -Lenker: „Sie tragen nicht nur eine hohe Verantwortung für andere Verkehrsteilnehmende, sondern auch für sich selbst. Bitte schnallen Sie sich also an, wir wollen, dass Sie sicher unterwegs sind.“ Unterstützt wird die ASFINAG-Initiative auch von WKO-Bundesspartenobmann Alexander Klacska. „Die Beschäftigten in der Transportwirtschaft haben einen für uns alle wichtigen und auch einen sehr herausfordernden Job, daher unterstützen wir alles gerne, mit dem wir mehr Sicherheit im Straßenverkehr erreichen können.“

Lkw-Überschlagsimulator macht Kräfte spürbar

Um die Auswirkungen für die Lkw-Lenkerinnen und -Lenker „sicht- und spürbar“ zu machen, hat die ASFINAG für den ersten Aktionstag auf dem Rastplatz Schwechat einen Lkw-Überschlagssimulator organisiert, bei dem man sich den wirkenden Kräften eines Unfalles aussetzen kann. Sobald man am eigenen Körper spürt, welche Kräfte etwa bei einem Überschlag oder einem Auffahrunfall wirken, rückt auch das Thema Sicherheitsgurt wieder mehr in den Vordergrund.

Zusätzlich verteilen Promotorinnen und Promotoren der ASFINAG auf zahlreichen Rastplätzen Goodiebags und einen Duftbaum für die Fahrerkabine, auf dessen Rückseite die Botschaft der Kampagne auf Deutsch und Englisch steht: „Die wertvollste Fracht bist du“. Mittels eines Erklärvideos wird außerdem die Bedeutung des Gurte-Anlegens und die Wertschätzung für die Sicherheit der Fahrerinnen und Fahrer betont.

Weitere Aktionstage mit dem Lkw-Überschlagsimulator und Verteilaktionen durch Promotorinnen und Promotoren sind für den September geplant.

