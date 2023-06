Sommerprogramm 2023 der Wien Holding

Wien (OTS/RK) - Ganz Wien ist im Sommerfieber! Viele Unternehmen der Wien Holding bieten den ganzen Sommer lang tolle Angebote und Aktionen für die ganze Familie an.

Donauturm: Kulinarische Highlights im Juli und August

Im Sommer dreht sich im Turm Restaurant alles um die regionalen Zutaten Wiener Paradeiser und Kirschen. Die saisonalen Zutaten werden in verschiedenen Gerichten auf der Speisekarte verwendet und bieten Gästen eine einzigartige kulinarische Erfahrung. Außerdem steht die Kombination aus Pfirsich und Marille im Mittelpunkt der kulinarischen Kreationen. Diese frischen, fruchtigen und aromatischen Zutaten sind ein Muss für Feinschmecker*innen.

Der Donauturm und die Kinderfreunde Donaustadt laden am 7. Juli um 16.30 und 17.30 Uhr zu einer besonderen Vorführung des Kasperltheaters im Donaubräu ein. Unter dem Motto „Seid ihr alle da?! Der Kasperl kommt!“ sind Kinder und Erwachsene herzlich eingeladen, eine spannende Kasperl-Aufführung zu erleben.

Kunst Haus Wien im Dialog mit der Nachbarschaft

Mit dem Projekt CLOSE/D tritt das Kunst Haus Wien, das seit Anfang Juni wegen Modernisierungsarbeiten geschlossen ist, ab 28. Juni bis Ende Oktober 2023 in Dialog mit seiner Nachbarschaft und der Stadt. Zwölf künstlerische Interventionen im öffentlichen Raum zeigen ökologische Perspektiven auf Gegenwart und Zukunft. Im und um das Community Center TRÖSCH III lädt ein kostenfreies Veranstaltungsprogramm zum Mitmachen ein – vom Grätzl Gespräch, Repair-Café bis hin zu Yoga auf der Jesuitenwiese. Mit dabei sind die Künstler*innen Simon Brugner, Hugo Canoilas, Thomas Feuerstein, Anita Fuchs, Christina Gruber, Barbara Kapusta, Ralo Mayer, Flavia Mazzanti, Claudia Marzendorfer, Anna Paul, Marie Vermont, Stephanie Winter & Salon Hybrid sowie ein literarischer Beitrag von Barbi Marković. Highlights des Programms sind Workshops mit den Künstler*innen der Ausstellung, die Einblicke in ihre Arbeit und viel Raum für kreativen Austausch bieten: Aquarell-Exkursion mit Marie Vermont & Andrea Habith am 7.Juli um 15.00 Uhr, Grätzl-Erkundung mit Simon Brugner am 21. Juli um 15.00 Uhr und ein Lehmworkshop mit Stephanie Winter am 28. Juli um 17.30 Uhr.

Eintritt ist frei! Weitere Informationen auf www.kunsthauswien.com.

Sommerspaß im Jüdischen Museum Wien

Das Jüdische Museum Wien bietet den Sommer über ein spannendes Programm für die ganze Familie an. Vom 4. bis 7. Juli 2023 lädt das Museum Dorotheergasse zwischen 9.00 und 13.00 Uhr zum Programm „Hase Ahoi! Geschichten aus Papier“ der KinderuniKunst ein. Der berühmte Hase mit den Bernsteinaugen und die ebenfalls berühmte Familie Ephrussi aus Odessa reisen mit einer Reihe anderer Tiere durch die Zeit, die Geschichte und das Jüdische Museum Wien. Das Verkehrsmittel ist die Arche Noah und weil man beim Reisen Pausen machen muss, feiern die Kinder natürlich auch Schabbat. Gepäck benötigt man keines, nur eine Menge Origami-Papier.

Die Anmeldungen werden über www.kinderunikunst.at/de/programm abgewickelt.

In den Sommerferien geht es im Museum Dorotheergasse beim „Klick“-Kinderworkshop mit Maria Austria durch alle Stockwerke und hinaus in die Stadt. Die Ausstellung über die 1915 in Karlsbad geborene Maria Oestreicher, die seit 1937 in den Niederlanden lebte und als Maria Austria eine bekannte Fotografin wurde, ist die Inspiration. Wie gefällt es ihr im Museum? Was würde sie fotografieren? Etwas aus der Ausstellung oder lieber ein Detail aus dem Schaudepot? Vielleicht findet sie die Museumsfassade viel schöner? Maria Austria fotografierte mit einer tragbaren Rolleiflex, in diesem Workshop werden Polaroid-Kameras benutzt. Im Museums-Atelier wird aus dem Schnappschuss ein kleines Kunstwerk.

Im Rahmen des wienXtra Ferienspiels vom 10. bis 14. Juli, 10.30 bis 12.30 Uhr.

Dieses Programm wird auch im Rahmen des Ferienspiels „Innere Stadt“ an den folgenden Terminen angeboten:

24., 26. und 28. Juli 2023, 10.30 bis 12.30 Uhr

8., 10. und 13. August 2023, 10.30 bis 12.30. Uhr

Weitere Infos unter www.wienxtra.at

Sommerkonzerte im Mozarthaus Vienna

Wie jeden Sommer veranstaltet das Mozarthaus Vienna im Juli und August die Sommerkonzertreihe. Die Pianistin SoRyang spielt hierbei jeden Donnerstag um 16.00 Uhr Werke von Wolfgang Amadé Mozart live an jenem Ort, wo er sie einst selbst komponierte. Für Besucher*innen besteht dabei die Möglichkeit mit einem Kombiticket das Museum des Mozarthaus Vienna und im Anschluss das Konzert zu besuchen. Im Juli findet außerdem die Workshopreihe „Mozarts Musikalischer Club“ unter der Leitung von Joanna Pacula-Nowak statt. Der Workshop bietet Familien und Kindern die Möglichkeit Mozarts Musikwelt kennenzulernen und verschiedene Rhythmusinstrumente im Konzertsaal auszuprobieren. Im Anschluss wird im Rahmen einer Führung durch das Mozarthaus viel spannendes Wissen über das Musikgenie vermittelt.

Konzerttickets sind an der Museumskassa zwischen 10.00 Uhr und 17.30 Uhr bzw. online erhältlich sowie bei Wien Ticket: im Wien Ticket-Callcenter (01/588 85, täglich von 08.00 – 20.00 Uhr), im Wien Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, täglich von 10.00 – 19.00 Uhr), online und in allen weiteren Wien Ticket-Vorverkaufsstellen.

Haus der Musik: Konzerthighlights im Sommer

Auch das Haus der Musik hat in den Sommermonaten viele Programmhighlights anzubieten. Von 30. Juni bis 5. Juli 2023 findet das „Summa Cum Laude“-Festival statt und feiert 15-jähriges Jubiläum. Der beliebte Kinderliedermacher Bernhard Fibich wird seinem jungen Publikum den Sommer mit lustigen Mitmach-Konzerten versüßen. Am 9., 23. und 30. Juli sowie am 13., 20. und 27. August 2023 um jeweils 17.00 Uhr sorgt Fibich für jede Menge gute Laune auf der Bühne im Haus der Musik! Kinder und Erwachsene werden in die Konzerte spielerisch mit einbezogen. Ein weiteres Highlight ist der Auftritt von der Indie-Rock Band „Lovesick Radio“ im Rahmen der beliebten Konzertreihe „Live on Stage“ am 30. August 2023.

Tickets sind bei der Kassa im Haus der Musik und im Wien Ticket-Callcenter (01/588 85, täglich von 8.00 - 20.00 Uhr), im Wien Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, täglich von 10.00 - 19.00 Uhr), auf www.wien-ticket.at sowie in allen weiteren Wien Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.

Den Sommer in der Therme Wien genießen

Freischwimmen und den Sommer genießen, Kopf und Körper in Balance bringen, sich rundum wohlfühlen, denn die Therme Wien hat an alles gedacht. Zwischen 1. Juni und 31. August 2023 gilt der günstige Sommertarif, unabhängig von der Wettersituation (Tageskarte Erwachsene 29,50 Euro statt 35,50 Euro, Tageskarte Jugendliche 19,70 Euro statt 22,10 Euro, Tageskarte Kinder 18,70 Euro statt 21,10 Euro). Mit dem „Sommer-Genuss-Ticket“ erhält man Zugang zu einem eigenen, exklusiven Liegebereich – den Genuss-Terrassen. Um nur 49,00 Euro bekommen die Gäste einen garantierten Tagesthermeneintritt mit Kästchen, eine reservierte Liege mit Schirm im exklusiven Liegebereich, ein Leih-Badetuch für den Tag und einen 20 Euro Gutschein für Thermenkulinarik.

Der Relax! Tagesurlaub der Therme Wien ist ein entspannter Zwischendurch-Auftanken-Urlaub, bei dem die Besucher*innen das Alltagsgepäck beim Check-in abgeben und sich nur mehr ihren eigenen Wünschen widmen, ihrer Gesundheit und ihrem Wohlbefinden. Ab 94,00 Euro stehen den Relax! Tagesurlauber*innen neben dem Tageseintritt mit Kabine inkl. Sauna, ein sofortiger Check In, ein ganzer Leih-Badekorb (gefüllt u.a. mit einem kuscheligen Leih-Bademantel und zwei Leih-Badetüchern), eine reservierte Liege in der exklusiven Relax! Lounge, Rabatte auf Massagen oder Einkäufe im Thermenshop und vieles mehr zur Verfügung. Die Relax! Lounge hat nicht nur einen schönen Blick in den Garten der Therme Wien, sie hat jetzt auch einen eigenen exklusiven Außenbereich erhalten: Die neue Relax! Gartenlounge exklusiv für alle Relax! Tagesurlauber*innen.

Mit der DDSG Blue Danube der Sonne entgegen

Neu im Programm der DDSG Blue Danube ist das Themen-Special „Sunset Barbecue Cruise“, das an sieben Terminen und immer an einem Mittwochabend mit der MS Kaiserin Elisabeth stattfindet. Das großzügige Sonnendeck der imposanten MS Kaiserin Elisabeth lädt zu einem Aperitif vor eindrucksvoller Kulisse mit 360-Grad-Panoramablick auf die Wiener Skyline und das reiche Buffet bietet köstliche Grillspezialitäten an. Den Sonnenuntergang begleiten mit unterhaltsamer Live-Musik, jeweils an unterschiedlichen Terminen, die stimmgewaltige Caroline Kreutzberger, Saxolady Daniela Krammer oder die Band „Lady & The Keys“. Krönender Höhepunkt der abendlichen Sommer-Cruise ist das von der DDSG Blue Danube organisierte farbenfrohe Feuerwerk.

Das Ticket gibt es um 69 Euro pro Person und beinhaltet die Schifffahrt auf der MS Kaiserin Elisabeth, das Barbecue-Buffet samt Aperitif, die Live-Musik und das krönende Feuerwerk. Nähere Informationen zu den einzelnen Terminen sowie Tickets sind online verfügbar.

Märchenzauber für Kinder am Donaudampfer:

Am 15. Juli und am 5. August 2023 lädt die MS Vindobona alle Kinder zu zauberhaften Märchenstunden mit dem beliebten Geschichtenerzähler Chris Ploier ein. Los geht es am 15. Juli mit der spannenden Geschichte „Hexenbann & Krötenfluch“. Und am 5. August wird es noch einmal aufregend mit „Die Sonnenräuber / Der Pampampu“. Neben den Märchenstunden gibt es im Bordrestaurant auch die Möglichkeit, von der À-la-carte-Speise- und Getränkekarte zu wählen.

Der Preis pro Erwachsenen beträgt 29 Euro. Tickets für Kinder zwischen zwei und 15 Jahren kosten 25 Euro. Nähere Informationen zu den einzelnen Terminen sowie Tickets sind online verfügbar.

Götterklang-Konzert: Luxuriöser Auftakt mit Hauben-Menü und Schifffahrt:

Nach der erfolgreichen Premiere 2021 findet das Klassik-Konzert „Götterklang trifft Donaugold“ am 31. August 2023 schon zum dritten Mal statt. Die exklusive „Götterklang Cruise“ bringt die Gäste an Bord der MS Admiral Tegetthoff von Wien nach Tulln. An Bord serviert 3-Hauben-Köchin Jacqueline Pfeiffer ein exklusives, fünfgängiges Menü mit Weinbegleitung, das eigens für das hochkarätige Klassik-Event komponiert wurde. Im Pauschalpreis ab 370 Euro pro Person sind Tickets in der Top-Kategorie ebenso inkludiert wie eine Verkostung herrlicher Weine von Winzer Krems und Bierspezialitäten von Schremser Bier sowie die Rückreise mit dem Shuttle-Bus. Die Weltstars der Klassik aus Niederösterreich, Andreas Schager und Lidia Baich, konnten für 2023 einen besonderen Gast für das Konzerthighlight in Tulln gewinnen. Gemeinsam mit dem amerikanischen Starbariton und Grammy-Gewinner Thomas Hampson werden sie heuer wieder ein ganz besonderes Programm auf die Donaubühne Tulln bringen.

Nähere Informationen zu den Tickets sind online verfügbar.

Familienwochen und Super-Dienstag an Bord des Twin City Liners

Im Sommer 2023 finden die Familienwochen am Twin City Liner vom 10. bis 16. Juli statt. In den Familienwochen können zwei Kinder und Jugendliche bis zum 17. Lebensjahr in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos mitfahren. Jeden Dienstag erhalten außerdem Senior*innen (ab 60 Jahren), Studierende, Präsenzdiener und Zivildiener 50 Prozent Ermäßigung auf das Twin City Liner Ticket. Auch Lehrlinge mit dem "Lehrlings-Special" und Menschen mit Behinderung (Ausweis erforderlich) fahren während der gesamten Saison zum halben Preis.

Tickets für den Twin City Liner können telefonisch unter +43 (0)1 904 88 80 bzw. online unter www.twincityliner.com gebucht werden.

Schlosspark Laxenburg: Kultursommer Laxenburg und Klangwelle

Der Schlosspark in Laxenburg, an dem auch die Wien Holding beteiligt ist, bietet mit seiner 280 Hektar großen Parklandschaft nicht nur Ruhe und Erholung unweit der Stadt, auch das vielfältige Veranstaltungsprogramm lockt Gäste regelmäßig in den größten historischen Landschaftsgarten Österreichs. Der Sommer 2023 bringt wieder heiteres Sommertheater auf die Franzensburg im Schlosspark Laxenburg. Denn seit 18. Juni und noch bis 20. August 2023 gastiert der Kultursommer Laxenburg mit „ALL WE NEED IS LOVE“ auf der Freiluftbühne im Innenhof.

Tickets sind im Wien-Ticket-Callcenter (01/588 85, täglich von 8.00- 20.00 Uhr), im Wien-Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, täglich von 10.00 - 19.00 Uhr), auf www.wien-ticket.at sowie in allen weiteren Wien Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.

Nach dem sensationellen Erfolg im Sommer 2021 und 2022 mit zahlreichen ausverkauften Abendenden verzaubert die Klangwelle im Schlosspark Laxenburg auch heuer wieder mit der neuen Show „Magic World“. An 12 Veranstaltungsabenden von 17. August bis 9. September 2023 begeistert die Show mit magischen Eindrücken aus der ganzen Welt. Phantastische Live-Performances, faszinierenden Videoprojektionen, eine spektakuläre Lasershow und einzigartigen Wasserspiele laden ein, sich auf eine packende Reise zu begeben!

Tickets sind online unter www.klangwelle-laxenburg.at erhältlich.

Tickets für Eventhighlights im Sommer bei Wien Ticket

Originaltickets für Musicals, Konzerte, Festivals, Theateraufführungen, Sport- und viele weitere Sommerveranstaltungen erhält man ganz einfach über Wien Ticket: Online über www.wien-ticket.at, im Wien Ticket Call Center 01/58885 (täglich von 8 bis 20 Uhr), im Wien Ticket Pavillon bei der Staatsoper sowie an allen Wien Ticket Vorverkaufsstellen.

