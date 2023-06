„WELTjournal“-Reportage über Frauen in der Ukraine, die als Minenräumerinnen arbeiten

Am 21. Juni um 22.30 Uhr in ORF 2; danach : „WELTjournal +: Russische Oligarchen – mit Putin auf Gedeih und Verderb“

Wien (OTS) - Sie sehen oft harmlos aus – und sind doch eine tödliche Gefahr. Nicht explodierte Kampfmittelrückstände, Minen und Sprengfallen stellen in vielen Regionen der Ukraine eine große Gefahr dar. Genaue Zahlen, wie viele zivile Opfer es seit dem Angriffskrieg Russlands durch Minen gibt, liegen nicht vor. Das „WELTjournal“ – präsentiert von Patricia Pawlicki – begleitet am Mittwoch, dem 21. Juni 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2 Frauen in der Ukraine, die als Minenräumerinnen arbeiten. Um 23.05 Uhr folgt im „WELTjournal +“ die Dokumentation „Russische Oligarchen – mit Putin auf Gedeih und Verderb“.

WELTjournal: „Ukraine – die Minenräumerinnen“

Olena und Tetiana fahren mit ihren Teams die betroffenen Gebiete ab, suchen nach Hinweisen und befragen auch Zeugen vor Ort. Unter Einsatz ihres Lebens säubern sie Straßen und wichtige Infrastruktur-Punkte von Kampfmittelrückständen. Wie wichtig die Arbeit der Minenräumerinnen ist, zeigt das Schicksal der 23-jährigen Krankenschwester Oksana. Sie hat auf dem Heimweg durch die Explosion einer Mine beide Beine verloren. Derzeit ist sie zur Behandlung in Hamburg und arbeitet daran, mit Hilfe von Prothesen wieder gehen zu lernen.

WELTjournal +: „Russische Oligarchen – mit Putin auf Gedeih und Verderb“

Seit dem Einmarsch in die Ukraine und den europäischen Sanktionen sind Russlands Oligarchen in Bedrängnis. Die EU hat fast 30 Milliarden Euro ihres Vermögens eingefroren und hofft, dass die Oligarchen Druck auf Präsident Putin ausüben, den Krieg zu beenden. Doch es ist unklar, ob die Oligarchen tatsächlich die Macht haben, Putin zu beeinflussen. „WELTjournal +“ zeigt, wie russische Oligarchen versuchen, ihr Vermögen, Luxus-Residenzen und Mega-Yachten vor den EU-Sanktionen in Sicherheit zu bringen. Die Oligarchen gelten als Vasallen im Macht-System von Wladimir Putin. Regelmäßig wird ihr auserlesener Kreis vom russischen Präsidenten in den Kreml einberufen. Hier müssen sie Rechenschaft ablegen und empfangen ihre Befehle. Grenzenlose Loyalität wird belohnt, doch wer das System in Frage stellt oder gar ausschert, dem droht der Tod. Insgesamt sind bereits etwa 15 Oligarchen auf verdächtige Weise ums Leben gekommen.

