LET’S TECH-Videowettbewerb: Acht Siegervideos beim ersten LET’S TECH Day ausgezeichnet

Wien (OTS) - Eine feierliche Preisverleihung im Rahmen des ersten LET’S TECH Day am 19. Juni in Wien war der krönende Abschluss für den diesjährigen Nachwuchs-Videowettbewerb des OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik gemeinsam mit dem AIT Austrian Institute of Technology. Insgesamt acht Videos von Schüler:innen und Lehrlingen zum Thema „Mensch und Maschine“ wurden ausgezeichnet.

Wie können Roboter unser Leben verbessern und unseren Alltag erleichtern? Diese Frage stand im Fokus des diesjährigen LET’S TECH-Videowettbewerbs. Längst schon übernehmen Roboter unangenehme oder schwierige Aufgaben für Menschen. Doch wie kann uns die Robotik weiter voranbringen? Insgesamt fast hundert Videos mit kreativen Ideen wurden eingereicht. Nach einer redaktionellen Vorauswahl kürte eine Jury aus Robotik-Expert:innen und Wissenschafts-Kommunikator:innen die sieben besten Videos. Den Gewinner des Publikumspreises bestimmten mehr als 13.000 abgegebene Stimmen beim Online-Voting.

Preisverleihung beim LET’S TECH Day

Die Preisverleihung fand im Rahmen des ersten LET’S TECH Day in Wien statt. Helmut Leopold, Head of Center for Digital Safety & Security am AIT, gab den Schüler:innen in einem Impulsvortrag einen Einblick in die Möglichkeiten und Herausforderungen, die Künstliche Intelligenz mit sich bringt. Juryvorsitzender Gerald Steinbauer-Wagner, Präsident der Gesellschaft für Mess-,

Automatisierungs- & Robotertechnik: „ Ich bin sehr beeindruckt von der thematischen Breite und der Qualität der Videos. Ich hoffe, sie motivieren viele junge Leute, sich in ihrer Ausbildung und später im Beruf mit den Themen Robotik und KI auseinanderzusetzen. Denn was gibt es Schöneres, als den ganzen Tag mit Robotern zu spielen und dafür auch noch bezahlt zu werden? “

LET’S TECH Day zu Robotik & KI

Gegen einen Roboter „Vier gewinnt“ spielen, einen Roboterarm dirigieren und damit Bausteine stapeln oder Expert:innen mit Fragen löchern: Fast 600 Schüler:innen nutzten den neuen LET‘S TECH Day, um mehr über Robotik und KI zu erfahren und sich über Jobs und Zukunftschancen zu informieren. OVE-Generalsekretär Peter Reichel: „ Die Europäische Kommission hat das Jahr 2023 zum ‚European Year of Skills‘ erklärt. Umso mehr freut es mich, dass wir nun mit dem LET’S TECH Day eine weitere Veranstaltung für die potenziellen Fachkräfte der Zukunft anbieten können. Kompetenzen im Bereich Elektrotechnik und Informationstechnik sind der Schlüssel für eine nachhaltige und digitale Zukunft. Diese Botschaft vermitteln wir jungen Menschen auf praxisnahe Art und Weise .“ Der LET’S TECH Day 2023 wurde in Kooperation mit der GMAR Gesellschaft für Mess-, Automatisierungs- und Robotertechnik veranstaltet und wird von zahlreichen Unternehmen und Organisationen unterstützt, darunter ABB, Airskin, KUKA, Omron, Schmachtl, AIT Austrian Institute of Technology, FH Technikum Wien, FH Salzburg, PRIA - Practical Robotics Institute Austria, Wiener Bildungsserver, BRG Neusiedl und HTL Mödling.

Die Sieger-Videos 2023

Folgende Gewinner:innen aus den Kategorien Unterstufe, Oberstufe, Lehrlinge sowie Publikums-Voting durften sich über Tech-Gutscheine, Exkursionen oder Robotermodelle zum Selberbauen freuen:



Schüler:innen Unterstufe, 1. Platz:

“Robots will kidnap your friends!”

Helene Stader, Julius Greisberger, Gioacchino Smigiel, Leopold Breyer, Quirin Bürkle, Natalie Antonio, Luisa Michelmann, Mariella Bayer, Zamira Stadlbauer, Nepheli Lambrakis (BG Zaunergasse, Salzburg)



Schüler:innen Unterstufe, 2. Platz:

„KI-Albtraum“

Leila Ivo, Magdalena Binder, Natalija Braunstingl, Florentina Ruckenstuhl (BRG Petersgasse, Graz)



Schüler:innen Oberstufe, 1. Platz:

„Roboterprojekt Wien Energie“

Johanna Schlagenhaufen, Andjela Rankovic (HLW 10, Wien)



Schüler:innen Oberstufe, 2. Platz:

„Unmögliches wird wahr – Robotik“

Hanna Reismüller, Romy Westphal (HLW 10, Wien)



Sonderpreis für das originellste Video:

„Der Ultrafreund“

Sandir Beglerovic, Denys Shumnyi (BORG Ternitz)

Lehrlinge, 1. Platz:

„Mensch und Maschine: Teil der Lösung“

Jamie Müllner – Lehre zum IT-Betriebstechniker (Windkraft Simonsfeld AG)



Lehrlinge, 2. Platz:

„Ricky & Me - Wie ein Roboter unseren Alltag erleichtert“

Aileen Drexel, Anaïs Egger, Barbara Zvokelj, Clara Pagliero, Dominic Hoferer, Ella Holdermann, Fabian Österle, Hussain Alshumari, Jodok Wohlgenannt, Lara Hämmerle, Laura Kohl, Liam Stark, Melanie Rohrer, Yusuf Dünmez, Yvonne Klocker (Landesberufsschule Bregenz 2)



Publikumspreis:

„Diplomarbeit Pacemaker V8“

Samuel Pichler, Michael Piff, Lukas Supper (HTL Pinkafeld)

Alle Siegervideos finden Sie online auf www.letstech.at.

Über den OVE:

Der OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik ist eine moderne und unabhängige Branchenplattform und gestaltet die Entwicklung der Elektrotechnik und Informationstechnik in Zeiten des digitalen Wandels aktiv mit. Der OVE vernetzt Wissenschaft und Forschung, Wirtschaft, Energieunternehmen sowie Anwender:innen und fördert mit zahlreichen Weiterbildungsangeboten den Erfolg der Branche. Als elektrotechnische Normungsorganisation und mit seinen weiteren Kerngebieten Zertifizierung und Blitzforschung vertritt der Verband die österreichischen Interessen offiziell in internationalen Gremien. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.ove.at

