Babler, Breiteneder und Seltenheim gratulieren designiertem SPÖ-Vorarlberg-Vorsitzendem Mario Leiter

Babler: „Mario Leiter ist politisches Ausnahmetalent mit großer politischer Erfahrung“ – Breitender und Seltenheim: „Dank an Gabriele Sprickler-Falschlunger für ihren großartigen Einsatz“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler und die SPÖ-Bundesgeschäftsführer*innen Sandra Breiteneder und Klaus Seltenheim gratulieren Mario Leiter, der gestern, Montag, vom erweiterten Landesparteivorstand zum Landesparteivorsitzenden der SPÖ Vorarlberg designiert wurde. „Mario Leiter ist ein politisches Ausnahmetalent, er verfügt über profunde politische Erfahrung und Weitsicht. Als Vizebürgermeister in seiner Heimatstadt Bludenz hat er bewiesen, dass er immer das Wichtigste ins Zentrum seiner Politik stellt – nämlich die Menschen und ihre Bedürfnisse und Interessen“, sagte Babler. „Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Mario Leiter und seinem Team der SPÖ Vorarlberg. Jetzt geht es darum, die Kräfte der Sozialdemokratie im ganzen Land zu bündeln und gemeinsam am Comeback der SPÖ zu arbeiten. Denn gerade jetzt braucht es eine starke SPÖ als Gegenmodell zu ÖVP und FPÖ“, so Breiteneder und Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

SPÖ-Bundesparteivorsitzender Babler und die SPÖ-Bundesgeschäftsführer*innen Breiteneder und Seltenheim bedanken sich bei Gabriele Sprickler-Falschlunger für ihren großartigen Einsatz und ihr großes Engagement für die SPÖ Vorarlberg. „Gabriele Sprickler-Falschlunger hat den Vorsitz der SPÖ Vorarlberg zu einer Zeit übernommen, die alles andere als leicht war. Sie hat diese verantwortungsvolle Funktion mit einem hohen Maß an Kompetenz, Geradlinigkeit und Sachverstand wahrgenommen. Wir bedanken uns bei Gabriele Sprickler-Falschlunger für ihren Einsatz für die Menschen in Vorarlberg und die sozialdemokratische Bewegung.“ (Schluss) mb/ls

