Ö3-Bühne sorgt am Donauinselfest für das große Finale

Die Stars der Ö3-Bühne, Anreisetipps aus der Ö3-Verkehrsredaktion und Ö3-Livesendung von der Donauinsel

Wien (OTS) - Grande Finale mit der Ö3-Bühne am Donauinselfest am Sonntag! Ö3 sorgt für den krönenden Abschluss mit dem Headliner Michael Patrick Kelly, Pop-Rock-Band Silbermond, Felix Jaehn, Leony und Felicia Lu. Robert Kratky moderiert live auf der Ö3-Bühne, Elke Rock berichtet via Ö3-Livesendung über alle Highlights. Und Ö3 hat die Verkehrsprognose für das ganze Donauinselfest-Wochenende und gute Aussichten aus der Ö3-Wetterredaktion für den Finaltag mit der Ö3-Bühne: Es sollte trocken bleiben, beim Start der Ö3-Bühne (17.00 Uhr) hat es um 27 Grad und ein leichtes Lüftchen sorgt für angenehme Festival-Bedingungen.

Das Ö3-Line-up auf der Ö3-Bühne im Überblick

22.40 Uhr – MICHAEL PATRICK KELLY

21.00 Uhr – SILBERMOND

19.30 Uhr – FELIX JAEHN

18.15 Uhr – LEONY

17.00 Uhr – FELICIA LU

Anreisetipps der Ö3-Verkehrsredaktion

Grundsätzlich empfiehlt die Ö3-Verkehrsredaktion mit den Öffis anzureisen. Die Anreisemöglichkeiten:

Folgende Linien bringen die Besucherinnen und Besucher direkt zur Donauinsel: Die U1 bis zur Station „Donauinsel“, die U6 bis zur Station „Handelskai“ oder „Neue Donau“. Von dort gibt es eine Fußwegverbindung zur Donauinsel. Die U2 bis zur Station „Donaustadtbrücke“. Von hier sind es etwa drei Kilometer bis zur Reichsbrücke. Die Schnellbahn fährt bis zur Station „Handelskai“, die Straßenbahnlinie 31 bis zur Station „Floridsdorfer Brücke“ und die Straßenbahnlinie 33 fährt bis zum „Höchstädtplatz“ nahe der Floridsdorfer Brücke. Alle U-Bahn-Linien fahren in den Nächten von Freitag auf Samstag sowie von Samstag auf Sonntag die ganze Nacht durch. In der Nacht von Sonntag auf Montag gibt es keinen durchgängigen U-Bahn Nachtbetrieb. Stattdessen fahren Nachtbusse. Für Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer sind der Wiener Hauptbahnhof und der Wiener Westbahnhof wichtige Knotenpunkte auf dem Weg zum Donauinselfest. Von dort erreicht man mit der Schnellbahn bzw. der U-Bahn bequem und rasch die Donauinsel. Wer mit der Schnellbahn kommt, steigt am besten bei der Station „Handelskai“ aus. Von dort sind die Bühnen auf der Donauinsel zu Fuß erreichbar.

Anreise mit dem Auto:

Im Nahbereich der Insel gibt es nahezu keine Parkgelegenheiten. Die wenigen Parkplätze – etwa in der Arbeiterstrandbadstraße und der Donauturmstraße – sind meist schnell ausgelastet. Wer mit dem Auto aus einem anderen Bundesland anreist, parkt am besten weiter entfernt in der Nähe einer U-Bahn-Station in einer der „Park & Ride Anlagen“, beispielsweise in Spittelau, Siebenhirten, Erdberg oder bei der Donaustadtbrücke. Am Freitag sind die „Park & Ride Anlagen“ besonders zu empfehlen, da in ganz Wien eine Kurzparkzonenregelung gilt. Das Parken ist in Wien werktags zwischen 9.00 und 22.00 Uhr generell nur mit Parkpickerl im eigenen Bezirk bzw. mit Parkschein erlaubt. Falschparkerinnen und Falschparker werden rigoros abgeschleppt. Speziell für Einsatzfahrzeuge müssen die Zufahrtswege zur Donauinsel jederzeit frei befahrbar sein. Für das letzte Stück bis zur Insel nimmt man am besten die öffentlichen Verkehrsmittel.

Festivalfeeling durchs Radio: Ö3-Programm von der Donauinsel

Elke Rock meldet sich am Sonntag, den 25. Juni von 16.00 bis 19.00 Uhr mit einer Ö3-Livesendung direkt aus dem Backstage-Bereich – mit den Stars der Ö3-Bühne und mit einem exklusiven Einblick hinter die Kulissen. Festivalfeeling frei Haus liefert auch Ö3-Konzertreporterin Tina Ritschl, sie nimmt die Ö3-Hörerinnen und Ö3-Hörer via Ö3-Social Media-Kanäle mit und präsentiert ab 16.00 Uhr alle Highlights rund um die Ö3-Bühne. Eine Slideshow und die schönsten Festivalmomente zum Durchklicken gibt’s auch auf der Ö3-Homepage (oe3.orf.at).

