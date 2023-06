Universität für angewandte Kunst Wien: Angewandte Festival 2023 vom 27. bis 30. Juni 2023

Terminaviso + Einladung: PK & Presseführung am Dienstag, 27. Juni 2023 / Festivalprogramm online: angewandtefestival.at/2023

Wien (OTS) - Das Angewandte Festival 2023 (AF 2023) jährt sich heuer zum fünften Mal und findet vom 27. bis 30. Juni 2023 rund um den Oskar-Kokoschka-Platz statt. Abschlussarbeiten und Ausstellungen in den zentralen Gebäuden der Universität und Ausstellungen in der Stadt werden von einem multidisziplinären Programm umrahmt und präsentieren die vielfältigen Aktivitäten der Angewandten. Die Künstlerin Jakob Lena Knebl hat die diesjährige Gestaltung des Oskar-Kokoschka-Platzes übernommen, der für den Verkehr gesperrt und für vier Festivaltage zum Treffpunkt, zur Bühne, zum Platz, zur Baumschule wird. Das gesamte Programm des Angewandte Festival 2023 ist ab sofort online: angewandtefestival.at/2023. Vor Ort sind ein Festivalguide sowie ein Timetable in gedruckter Version verfügbar und vorab auch bereits als PDF-Dokumente erhältlich.

An den Festivaltagen führen Studierende täglich um 15 Uhr und um 18 Uhr durch die Klassen und Abteilungen. Darüber hinaus finden noch spezifische Themen- und Dialogführungen statt. Die Werkstätten der Angewandten öffnen am Mittwoch und Donnerstag von 11 bis 16 Uhr und geben Einblick in jene Räume, in denen ein Großteil der Projekte in den Ausstellungen entstanden sind. Einzelne Programmpunkte wie die Eröffnung, die Abschlusslesung der Sprachkunst sowie Themenführungen werden heuer simultan in Gebärdensprache übersetzt oder stellen die Sinne jenseits des Sehens ins Zentrum.

Festivalgrafik 2023: Die Festivalgrafik wird jedes Jahr in einem klasseninternen Wettbewerb entschieden. Heuer wurde sie von Studierenden der Abteilung Grafik und Werbung entwickelt und nimmt Bezug auf grafische Elemente, auf Tags, auf Gekritzeltes und Gespraytes, das die Studierenden in und an den Universitätsgebäuden fanden. (Fotodownload!)

Themen, die besonders bewegen: Nachhaltigkeit und Klimakrise, digitaler Wandel und Krieg in der Ukraine: In den Ausstellungen und im Festivalprogramm finden sich jene Themen, die uns alle bewegen und beschäftigen. Es sind die Themen der Nachhaltigkeit, des digitalen Wandels mit all seinen Fragen, der Klimakrise aber auch der Angriffskrieg auf die Ukraine, die sich in den Arbeiten der Studierenden und Diplomand:innen widerspiegeln. Gleichzeitig bildet das Festival auch den feierlichen Abschluss des Studienjahres, ganz besonders dieses Mal, da sich die Universität mit diesem Festival auch von ihrem langjährigem Rektor Gerald Bast verabschiedet.

Die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Platz, seinen Diversitäts- und Möglichkeitsflächen, aber auch das Nachleben von Stadtbäumen findet sich in unterschiedlichen Programmpunkten wieder. Das Projekt Silent Earth #2 wirft terrestrische Perspektiven auf den Oskar-Kokoschka-Platz, in dem Biodiversität und die Fürsorge für gemeinsame Lebensgrundlagen verhandelt werden und das Projekt Stadtholz geht der Nachnutzung von gefällten Bäumen nach. Rethinking the Elements of Architecture wiederum debattiert die Notwendigkeit des Neudenkens von Bauelementen in der Architektur. Eine Dialogführung in Kooperation mit der Wiener Klimabiennale bekommt ebenso Platz wie The Wind Field, eine Diplomarbeit bestehend aus 400 kleinen Windrädern, welche die Grenzen zwischen Land-Art und Energiegewinnung hinterfragt. Die Ausstellungen der Abteilung Grafik Design This. Changes. Everything. und der Abteilung Digitale Kunst who cares? ordnen sich ebenfalls in diesem Themenkomplex ein und schlagen Gegenmodelle zum Status quo vor. Auch die Frage, welche Auswirkungen Künstliche Intelligenz auf uns haben wird, wird aus verschiedenen Blickwinkeln in mehreren Ausstellungen thematisiert. Studierende reagieren auf den Krieg in der Ukraine und fordern in Performances unter dem Titel No distance allowed Ukraine – Austria wie auch in Liquid Love Social Design Happy-ning Solidarität mit den vom Krieg betroffenen Menschen ein.

Dies ist nur ein erstes Schlaglicht auf das weitreichende Programm des Angewandte Festival 2023. Wir freuen uns darauf, Ihnen bei der Pressekonferenz das Programm zu erläutern und sie durch die Ausstellungen zu führen.

TERMINAVISO und EINLADUNG zur

Pressekonferenz und Führung anlässlich des Angewandte Festival 2023

mit Gerald Bast, Rektor, Jakob Lena Knebl, Professorin für transmediale Kunst, Lena Kohlmayr, kuratorische Leiterin des Angewandte Festival 2023 und Eva Maria Stadler, Vizerektorin für Ausstellungen und Wissenstransfer

Zeit: Dienstag, 27. Juni 2023 um 10 Uhr

Ort: Oskar-Kokoschka-Platz 2, 1010 Wien – Vor dem Zentralgebäude der Universität

