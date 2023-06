Vermarktungsstart für FLAVOUR: Einzigartiges Wohnprojekt in Wien Währing vereint Kunst und Immobilienbranche

Das neue Projekt der VMF Immobilien in der Schopenhauerstraße 38 mit 26 Eigentumswohnungen schafft ein Zusammenspiel von Architektur, Nachhaltigkeit und inspirierender Kunst.

Wien (OTS) - An der Adresse Schopenhauerstraße 38, 1180 Wien entsteht mit „FLAVOUR“ ein moderner Neubau mit raffiniert zeitloser Formensprache. Auf einer Gesamtnutzfläche von 1.406 Quadratmeter entstehen 26 Eigentumswohnungen mit Nutzflächen von 36 bis 155 Quadratmeter. Die Wohneinheiten eignen sich sowohl für Singles und Paare sowie für Familien. Beheizt und gekühlt wird das in nachhaltiger Bauweise errichtete Wohnhaus mit einer energiesparenden Luftwärmepumpe. Die meisten der Eigentumswohnungen verfügen über Freiflächen wie Balkone, Loggien und Terrassen und bieten mit offenen und flexiblen Grundrissen eine hohe Wohnqualität. Ausgewählte Materialien für Bodenbeläge und Wandfliesen runden die hochwertige Ausstattung ab. In der Tiefgarage stehen neun Garagenplätze zur Verfügung. Die Fertigstellung des Projekts ist für Ende 2024 geplant.

Kunst trifft Immobilienbranche

Das Wohnprojekt FLAVOUR geht über die Immobilienentwicklung hinaus und schafft eine einzigartige Verbindung zur Kunstwelt. Nach Fertigstellung werden Kunstwerke der renommierten Künstlerin Marie-France Goerens im Projekt ausgestellt. Damit erschafft die Künstlerin, welche selbst im Kutschkerviertel wohnt, exklusiv für das Projekt FLAVOUR autonome Formen mit installativem Charakter. Die Kunstwerke im FLAVOUR bieten den Bewohnern damit die Möglichkeit, das harmonische Zusammenspiel von Kunst und Architektur hautnah zu erleben und sich von der kreativen Atmosphäre inspirieren zu lassen. Horst Lukaseder, Mitglied der Geschäftsführung von VMF Immobilien: „Unsere Vision ist es, Immobilienprojekte zu schaffen, die über die üblichen Standards hinausgehen. Das FLAVOUR-Projekt vereint perfekt Architektur, Umweltbewusstsein und kreative Kunst. Wir erschaffen einzigartige Räume, die Menschen begeistern und ihr Leben bereichern." Den Vertrieb der Wohneinheiten übernimmt exklusiv Winegg Makler. "Das nachhaltige und inspirierende Wohnprojekt FLAVOUR mit modernen Wohnungen im beliebten Kutschkerviertel passt perfekt in unser Portfolio. Neben der ausgezeichneten Lage zeichnet sich dieses Projekt durch eine einzigartige Symbiose aus Ästhetik, Funktionalität und Nachhaltigkeit aus“, so Georg Lotter, Geschäftsführer von Winegg Makler.

Kutschkermarkt – Einkaufserlebnis und kommunikatives Zentrum

Die Lage Schopenhauerstraße 38 bietet besonders für Familien eine gute Kombination aus Wohnen im Grünen mit vielen städtischen Vorzügen. In nur fünf Gehminuten sind zum Beispiel die Volksschule Währing, das Bundesrealgymnasium Schopenhauerstraße, ein Supermarkt, der Schubertpark und auch der Kutschkermarkt erreichbar. Letzterer ist nicht nur bei Familien, sondern bei allen Bewohnern im Grätzl besonders beliebt, sei es zum Einkaufen, zum Flanieren oder als Treffpunkt in einem der gemütlichen Cafés. Nur rund zehn Gehminuten entfernt liegt die U6-Station Währinger Straße.

Weitere Informationen: www.the-flavour.at

Fotos: https://flic.kr/s/aHBqjAHqr1

Rückfragen & Kontakt:

Unlimited Communications GmbH

Stephan Scoppetta, Managing Partner

Mobil: +43 (0) 664 124 29 76

E-Mail: s.scoppetta @ unlimited-communications.at



VMF Immobilien GmbH

Rainer J. Sommer, Leiter Marketing & Kommunikation

Mobil +43 (0) 664 385 11 20

E-Mail: rjs @ vmfimmo.at