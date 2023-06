Queeres Jugendzentrums geht in die Umsetzung

Wien (OTS) - Insgesamt EUR 357.000 wurden am 7.6.2023 vom Gemeinderatsausschuss Bildung, Jugend, Integration und Transparenz für die Umsetzung des Queeren Jugendzentrums beschlossen. Mit der Förderung können Anmietung, Miete, Umbauten, Einrichtung und nötige nächste Schritte finanziert werden. Abhängig vom Fortschritt der Umbauten und Vorbereitungsarbeiten soll die Eröffnung Anfang 2024 stattfinden.

Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr betont die Wichtigkeit: „Wien mit dem österreichweit ersten Queeren Jugendzentrum als Regenbogenhauptstadt voran: LGBTIQ-Jugendliche haben spezifische Beratungsbedürfnisse, denen wir durch professionelle Begleitung und den Austausch mit Gleichaltrigen so entsprechen, wie es die Jugendlichen verdient haben. Wir bieten damit Schutz, stärken Vielfalt und geben auch Raum dafür!“

Die Bildungssprecherin der SPÖ Wien, Nicole Berger-Krotsch, freut sich darüber, dass nun ein adäquater Ort gefunden wurde: "Die Wertschätzung der Stadt gegenüber einer bestimmten Community kann man auch immer am Raum messen, den man ihr zur Verfügung stellt. Ich bin daher besonders stolz, dass Wien als Regenbogenhauptstadt für ihr erstes Queeres Jugendzentrum nun den passenden Raum gefunden hat. Das großzügige Erdgeschoßlokal in Ottakring soll für die LGBTIQ-Jugendliche ein echter Safe-Space sein, in dem sie im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit professionell unterstützt werden."

Auch eine passende Immobilie wurde bereits im 16. Wiener Gemeindebezirk gefunden, die so rasch wie möglich angemietet werden soll. Es handelt sich um ein Erdgeschoßlokal, das einerseits nach außen hin Sichtbarkeit schafft und andererseits nach innen hin einen sicheren und geschützten Raum bietet. Auf knapp 350m2 ist eine flexible und bedarfsorientierte Nutzung möglich. In Fußdistanz befinden sich unterschiedliche Einrichtungen der offenen Jugendarbeit und Bildungsinstitutionen, sodass eine sinnvolle und vielfältige Vernetzung im Grätzl gegeben ist.

Bezirksvorsteher Franz Prokop ergänzt: „Die Eröffnung des Queeren Jugendzentrums im Bezirk ist ein bedeutender Schritt in Richtung Gleichstellung und Akzeptanz. Es ist wichtig, dass junge Menschen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität, einen geschützten Raum haben, in dem sie sich entfalten und unterstützt werden können. Das Queere Jugendzentrum wird dazu beitragen, Vorurteile abzubauen, Toleranz zu fördern und eine inklusive Gesellschaft aufzubauen, in der sich jeder willkommen und respektiert fühlt.“

Vorbereitungsarbeiten beginnen

Die Einrichtung und die Programmplanung sollen unter Einbindung von jungen Menschen erarbeitet werden. Für diesen Zweck ist die Gründung einer Peer Gruppe geplant, die sich ab dem Sommer 2023 regelmäßig treffen wird. Die vorbereitenden Tätigkeiten werden von der Stadt Wien – Bildung und Jugend in Zusammenarbeit mit der Wiener Antidiskriminierungsstelle für LGBTIQ-Angelegenheiten (WASt) begleitet.

Das Queere Jugendzentrum wird LGBTIQ-Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie ihren sie begleitenden Freund*innen offenstehen. Dabei gilt es besonders auch für jene Angebote zu schaffen, die erst am Beginn ihrer Identitätsfindung oder Selbstdefinition stehen. Im Vergleich zu anderen Angeboten der Jugendarbeit richtet sich das Queere Jugendzentrum an Jugendliche und auch junge Erwachsene von 13 bis 27 Jahren.

Verein Q:Wir setzt um

Der Verein „Q:Wir – Verein zur Stärkung und Sichtbarmachung queeren Lebens in Wien“ hat sich im Zuge der öffentlichen Einladung zur Konzepteinreichung für ein Queeres Jugendzentrum für Wien im Sommer 2022 für die Umsetzung beworben. Aufgrund der umfassenden Expertise in der Arbeit mit den Zielgruppen und den kreativen Ansätzen bei gleichzeitiger Fokussierung auf die notwendigen Instrumente zur Qualitätssicherung wurde der Verein von einer Fachjury ausgewählt.

„Ich freue mich sehr über das große Vertrauen, das uns entgegengebracht wird. Mit der Realisierung dieses wichtigen Pionier*innenprojektes, haben wir die Möglichkeit eine langjährige Forderung der LGBTIQA* Community umzusetzen. Jugendliche und junge Erwachsene von 13-27 Jahren bekommen einen safer space, an dessen Gestaltung sie ab August 2023 aktiv mitarbeiten können. Interessierte Jugendliche und junge Erwachsenen können uns gerne über Instagram folgen (qwir_jugendzentrum) oder uns per Mail kontaktieren (peergroup@q-wir.at)“, so Luca Flunger, Geschäftsführung Q:WIR.

