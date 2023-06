Rollout des neuen Rennwagens CR-122h des Os.Car Racing Teams am 28. Juni 2023

Wien (OTS) - Das Os.Car Racing Team der FH Campus Wien lädt herzlich zum Rollout des neuen Rennwagens CR-122h ein. Im aktuellen Team sind rund 20 Studierende aus den Studiengängen High Tech Manufacturing, Angewandte Elektronik und Technische Informatik sowie Software Design and Engineering der FH Campus Wien vertreten.

Das Team bereitet sich momentan intensiv auf die diesjährigen Wettbewerbe vor – die Formula Student Austria in Spielberg und die Formula Student Spain in Barcelona. Die Formula Student ist ein internationaler Konstruktionswettbewerb für Studierende unterschiedlicher Hochschulen. Ziel ist es, einen Formel-Rennwagen innerhalb eines Jahres zu konstruieren, zu designen, zu bauen und an Wettbewerben teilzunehmen.

Das erste Auto des Os.Car Racing Teams ging bereits 2014 in Spielberg an den Start. Seitdem wurden Technologie und Design kontinuierlich weiterentwickelt.

Das Programm

Ab 18 Uhr

> Sektempfang

18.20 Uhr

> Begrüßung

Heimo Sandtner, Akademischer Leiter, Rektor

Bernhard Mingler, Studiengangsleiter High Tech Manufacturing

Wolfgang Harand, Teamcaptain Os.Car Racing Team

18.40 Uhr

> Bericht über das Auto

Florian Parzer, Technischer Leiter Os.Car Racing Team

19 Uhr

> Vorstellung des Teams

19.20 Uhr

> Enthüllung, danach Socializing

Zeit: Mittwoch, 28. Juni 2023, 18.00 Uhr

Ort: FH Campus Wien, Favoritenstraße 226, 1100 Wien, Festsaal B.E.02

Anreise: U1 Station „Altes Landgut“, alternativ stehen Parkmöglichkeiten am Verteilerkreis, im Hansson-Zentrum, bei der Generali-Arena sowie im Park&Ride Neulaa zur Verfügung.



Wir bitten um Anmeldung bei silvia.haselhuhn @ fh-campuswien.ac.at



