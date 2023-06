Mautstelle in Zarautz mit modernster Technologie digitalisiert

19 Fahrspuren erneuert, davon drei umkehrbare Spuren

Verkehrsfluss mehr als verdoppelt

Die Modernisierung der Mautstelle Zarautz (Spanien) durch Kapsch TrafficCom verkürzt nicht nur Reisezeiten für die Fahrerinnen und Fahrer, sondern ermöglicht es auch, Mautstellen zu standardisieren und die Betriebs- und Wartungskosten zu senken.

Die Renovierung der Mautstelle Zarautz, die zur Autobahn AP-8 im Baskenland gehört und von der regionalen Gesellschaft Bidegi verwaltet wird, hatte ein Basisausschreibungsbudget von 6,1 Millionen Euro. Das Ziel war die Ausstattung aller Fahrspuren mit einem elektronischen Mautsystem sowie mit Automaten, die verschiedene Zahlungsmethoden akzeptieren. Insgesamt konnte somit die Mautkapazität pro Stunde von etwa 350 Fahrzeugen auf geschätzte 1.000 Fahrzeuge erhöht werden.

Das Projekt begann im September 2021 und wurde innerhalb der 18-monatigen Fertigstellungsfrist abgeschlossen. Insgesamt hat Kapsch 19 Fahrspuren mit modernster Technik erneuert, darunter fünf Einfahrtsspuren in Richtung Bilbao, 11 Ausfahrtsspuren in Richtung Donostia und drei reversible Fahrspuren (Einfahrt-Ausfahrt), die je nach Verkehrslage in eine Richtung betrieben werden können.

Die neuen Mautautomaten akzeptieren kontaktlose Kartenzahlungen, elektronische Zahlungen über das On-Board-Device (OBU) des Fahrzeugs sowie Bargeld. Sie verfügen über eine benutzerfreundliche Benutzeroberfläche, die den Fahrern eine einfache und schnelle Bezahlung ermöglicht. Das Bidegi-eigene Zahlungs-Gateway wurde ebenfalls im Rahmen des Projekts implementiert und kann für zukünftige Renovierungen anderer Mautstellen genutzt werden.

Zusätzlich zur Einführung neuer elektronischer Lese- und Bezahlgeräte wurden auch Außenelemente wie Kabinen zum Schutz des Mautpersonals, Verkehrsinseln, Überdachungen und Entwässerungssysteme renoviert.

