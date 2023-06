Selecta Group: Europäischer Marktführer wächst in Österreich

Selecta übernimmt das Automatengeschäft von Kooperationspartner Mars in Österreich und bringt mit Intelligent Vending die nächste Innovation.

Wiener Neudorf (OTS/LCG) - Selecta Austria übernimmt das Automatengeschäft mit 400 Geräten an 350 Standorten von Mars in Österreich. Damit baut die österreichische Gesellschaft der Selecta Group ihr Netzwerk auf rund 4.000 Standorte aus und setzt ihren starken Wachstumskurs fort. Der europäische Marktführer mit 6.500 Mitarbeitern, 1,4 Milliarden Euro Jahresumsatz und 350.000 Standorten in 16 Ländern optimiert die Self Service Shops gemeinsam mit Mars auf das Intelligent-Vending-System.

„Die erfolgreiche Kooperation und Übernahme des Vending Business von Mars ist ein bedeutender Schritt für das weitere Wachstum in Österreich. Selecta bietet den Konsumentinnen und Konsumenten an 350 Standorten Mehrwert und größere Auswahl“ , betont Christian Schmitz, CEO der Selecta Group.

„Als führendes Food-Tech-Unternehmen Europas wird Selecta weiterhin eng mit Mars kooperieren und das Angebot für die Konsumentinnen und Konsumenten um smarte Self Service Shops an attraktiven Standorten ausbauen. Der zunehmende Außerhauskonsum von Snacks, Getränken und frischen Speisen stellt neue Ansprüche im Vending Business, die Selecta Group mit hohen Qualitätsstandards und smarten Innovationen erfüllt“ , betont Selecta-Österreich-Geschäftsführer Ingo Heuer.

In den Automaten, die unter anderem in Cineplexx-Kinos, Mensen an Universitäten, zahlreichen Gymnasien, bei Sodexo-Partnern und dem McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf situiert sind, finden Konsumenten künftig weiterhin das Sortiment von Mars mit beliebten Produkten wie M&M’s, Snickers, Twix, Balisto, Celebrations, Orbit und Airwaves vor. Zudem wird Selecta das Angebot standortspezifisch optimieren und noch gezielter auf die Wünsche der Konsumenten eingehen. In den modernen Self Service Shops mit zeitgemäßer Cashless-Zahlung, bedienerfreundlichen interaktiven Touchscreens und großen Fenstern finden Konsumenten künftig ein erweitertes Sortiment vor, das mehrmals jährlich individuell an ihre Wünsche und Bedürfnisse angepasst wird. Bestehen bleibt das auffällige bunte und ansprechende Design der Self Service Shops für Snacks und Kaltgetränke. Mit dem Intelligent-Vending-System möchte Selecta zügig weitere Standorte erschließen und die Expansion im Wachstumsmarkt Österreich forcieren.

Über die Selecta Group

Die Selecta Group, die ihren Hauptsitz seit 1957 in der Schweiz hat, ist ein Food-Tech-Unternehmen mit einem führenden Selbstbedienungs-Vertriebsnetz in Europa, das innovative Convenience Food Services und erstklassige Qualitätskaffee-Marken am Arbeitsplatz und im öffentlichen Raum anbietet. Als aktives Food-Tech-Unternehmen treibt die Selecta Group kontinuierlich neue Innovationen und Lösungen voran und beliefert täglich mehr als zehn Millionen Menschen in 16 Ländern Europas mit Premium-Kaffee und -Getränken, Snacks und frischen Mahlzeiten. Die Selecta Group verdankt ihren Erfolg mit einem Jahresumsatz von 1,4 Milliarden Euro ihren rund 6.500 hochqualifizierten, engagierten und leidenschaftlichen Mitarbeitern. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil der Geschäftstätigkeit der Selecta Group und konzentriert sich auf die Schlüsselbereiche, in denen die Unternehmensgruppe einen positiven Beitrag leisten kann. Weitere Informationen auf selecta.com

