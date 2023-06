„So schmeckt Niederösterreich“ zeichnet die besten Regionalläden des Landes aus

LH-Stv. Pernkopf: Unsere Regionalläden sind die kulinarische Identität unserer Heimat

St. Pölten (OTS/NLK) - Lebensmittel aus der Region sind qualitativ hochwertig und umweltfreundlich produziert. Darüber hinaus tragen sie zur Wertschöpfung im Land bei. Die Kulinarik-Initiative „So schmeckt Niederösterreich“ hat das zum Anlass genommen und sich bereits zum dritten Mal im Rahmen eines Wettbewerbs auf die Suche nach den besten Regionalläden des Landes gemacht. „Die Betreiberinnen und Betreiber erleichtern vielen Bäuerinnen und Bauern den Absatz regionaler Lebensmittel. Sie tragen zur kulinarischen Identität unserer Heimat bei und leisten einen wichtigen Beitrag für die Nahversorgung in den Regionen. Ich gratuliere allen Gewinnerinnen und Gewinnern herzlich zur Auszeichnung“ freut sich LH-Stv. Stephan Pernkopf.

90 Greißlereien, Bauernläden, Selbstbedienungshütten, Ab-Hof-Räume, kurz Regionalläden aus ganz Niederösterreich, haben sich zum Wettbewerb angemeldet. Nach einem Bewertungsprozess und einem Online-Publikumsvoting mit 9.200 abgegebenen Stimmen, entschied eine Fachjury. Die Wahl fiel auf fünf Regionalläden mit Bedienung und fünf Selbstbedienungsläden in Niederösterreichs vier Vierteln und NÖ-Mitte. Die Gewinner werden mit einer Urkunde und einer Plakette für ihren Regionalladen ausgezeichnet. Sie erhalten außerdem einen Jahresvorrat an Werbemitteln von „So schmeckt Niederösterreich“ sowie ein Fotoshooting für ihren Regionalladen.

„Die ausgezeichneten Regionalläden stehen stellvertretend für all die innovativen und qualitätsorientierten Betriebe, die das Wohl ihrer Kundinnen und Kunden als oberste Priorität haben. Auf der Webseite www.soschmecktnoe.at findet man sämtliche Läden. Es ist absolut empfehlenswert vor dem nächsten Einkauf einen Blick darauf zu werfen“, so Christa Ruspeckhofer, die Leiterin der Kulinarik-Initiative „So schmeckt Niederösterreich“.

Die Siegerläden des Wettbewerbs „Regionalladen des Jahres“ sind: im Waldviertel in der Kategorie Regionalladen mit Bedienung: Das WILLma e.U., der kleine Laden & Café in Krems a. d. Donau. In der Kategorie Selbstbedienungsladen: Waldviertel 2Go mit Standorten in Maria Taferl & Würnsdorf. Im Weinviertel siegte in der Kategorie Regionalladen mit Bedienung: ADAMAH BioLaden in Glinzendorf, bei denäSelbstbedienungsläden: Biobeerengarten Hummel in Loosdorf. Im Mostviertel in der Kategorie Regionalladen mit Bedienung gewann der Regionalladen Nah Guat in Scheibbs, bei den Selbstbedienungsläden der Sonnenladen, Dorfladen St. Pantaleon in St. Pantaleon-Erla. Im Industrieviertel ging der Sieg in der Kategorie Regionalladen mit Bedienung an BIOhof Schlager in Mollram, der Dorfladen Lichtenegg gewann bei den Selbstbedienungsläden. In NÖ-Mitte in der Kategorie Regionalladen mit Bedienung führte kein Weg an Abhof Höfinger in Ollern vorbei. Beim Selbstbedienungsladen war Pepi Oma's Speis in Rottersdorf siegreich.

Der Wettbewerb „Regionalladen des Jahres“ wird jährlich von der Kulinarik-Initiative „So schmeckt Niederösterreich“ organisiert und würdigt die Arbeit von Betrieben, die sich für die Nahversorgung und die Förderung regionaler Produkte einsetzen.

