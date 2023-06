„Stadt Wien App“ verbindet jetzt Service, digitale Amtswege und News

Zusammenführung der App mit personalisierbaren Amtswegen über mein.wien.gv.at bringt Vereinfachung und Zeitersparnis – News der Stadt direkt am Handy als zusätzliches Feature

Wien (OTS/RK) - Das Smartphone gehört für die meisten Wiener*innen zum Alltag. Das Handy ist immer dabei, Informationen und Services von der Öffi-Jahreskarte bis hin zum Bäder-Ticket werden direkt mobil abgerufen. Mit der überarbeiteten Version der „Stadt Wien App“ wird den Nutzer*innen jetzt mit der neuen Funktion "Mein Wien" der direkte und personalisierte Zugriff auf alle Services der Stadt Wien ermöglicht. Voraussetzung ist ein Stadt Wien Konto. Neben mehr und einfacheren digitalen Amtswegen bietet die neue Stadt Wien App jetzt auch zusätzlich zum mobilen Stadtplan und Echtzeit-Informationen zu Wetter, Öffis oder Zivilschutz auch einen Nachrichten-Kanal mit tagesaktuellen News aus Wien.

Digitale Amtswege mit dem Stadt Wien Konto

Einmal mit dem Stadt Wien Konto angemeldet, bietet das Feature „Mein Wien“ in der App unmittelbaren Zugriff auf alle digitale Services der Stadt Wien. Amtswege von der Parkpickerl-Bestellung über die Kindergarten-Anmeldung bis zum Impftermin können so direkt am Handy erledigt werden. Die Bündelung der Services in einer App spart Zeit und bringt eine Vereinfachung bei Amtswegen. Ein persönlicher Feed mit den neuesten Aktivitäten bietet außerdem einen Überblick über Anfragen, Termine und Amtswege.

„Wir verbinden zwei digitale Services zu einem. Damit bringen wir ‚Mein Wien‘ und noch mehr Personalisierung in die Stadt Wien-App. Damit haben die Wienerinnen und Wiener direkt vom Handy Zugriff auf alle Services der Stadt“, sagt Medienstadtrat Peter Hanke.

„Die Stadt Wien baut ihre digitalen Services laufend aus und stellt damit sicher, dass die Digitalisierung ganz konkrete Verbesserungen im Alltag der Wiener*innen bringt. Mit der Erweiterung der Stadt Wien-App ist das einmal mehr gelungen“, so Digitalisierungsstadträtin Ulli Sima.

Personalisierte News der Stadt direkt am Handy

Was in der Stadt passiert, geht alle an. Deshalb bietet die neue Stadt Wien App jetzt auch tagesaktuelle Nachrichten aus der Stadt direkt am Smartphone. Die Inhalte dafür werden von der Stadtredaktion des PID täglich zusammengestellt und ergänzen das Angebot von „MEIN WIEN heute“, dem E-Mail-Newsletter der Rathauskorrespondenz. Das News-Angebot in der App soll in den künftigen Versionen auch um „Wienticker“-Videos und Audio-Inhalte aus dem Stadt Wien Podcast erweitert werden.

Eine weitere praktische Funktion ist, dass Mitglieder des Stadt Wien Vorteilsclubs auf ihrem Startscreen nun auch gleich den nächsten Vorteil in ihrer Nähe sehen können.

Service

Die Stadt Wien App gibt es kostenlos für iOS und Android in den jeweiligen App-Stores oder auf wien.gv.at/app

Anmeldung zum Stadt Wien Konto für digitale Amtswege unter mein.wien.gv.at

„MEIN WIEN heute“, der tägliche Nachrichten-Newsletter der Rathauskorrespondenz, kann unter www.wien.gv.at/meinwienheute abonniert werden.

