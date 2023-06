Eurofighter trainieren zusammen mit amerikanischen F-35-Flugzeugen

Verteidigungsministerin Tanner feierte gemeinsam mit Vermont National Guard einjährige Partnerschaft

Zeltweg (OTS) - Heute, am 16. Juni, feierten die Vermont Air National Guard und das Bundesheer, mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner an der Spitze, das einjährige Jubiläum des „State Partnership Program“ im Rahmen eines Festakts in Zeltweg. Ehrengäste waren unter anderem die Botschafterin der Vereinigten Staaten in Österreich Victoria Reggie Kennedy und der Kommandant der Vermont Air National Guard Brigadier General Henry Harder. Im Zuge dieser Partnerschaft wird erstmals ein gemeinsamer Flugbetrieb zwischen dem 158th Fighter Wing der Vermont Air National Guard und den Luftstreitkräften aus Zeltweg durchgeführt.

Wesentliche Inhalte des "State Partnership Program" ermöglichen beiden Partnern einen Austausch von Fähigkeiten, Erfahrungen und Know-how. Die Vermont Air National Guard, die bereits im Vorfeld bei der Übung „Air Defender 23“ teilgenommen hat, nutzt die Gelegenheit, erstmals mit den österreichischen Luftstreitkräften zu üben und Erfahrungen auszutauschen.

Das Ziel des Programms ist das Lernen voneinander und das Verbessern unserer gemeinsamen Fähigkeiten. Sei es bei Übungen oder gemeinsamen Einsätzen wie im Rahmen verschiedener Auslandseinsätze so Verteidigungsministerin Tanner in ihrer Ansprache.

Die Vermont Air National Guard hat jahrzehntelang die F-16 „Fighting Falcon“ als Standardkampfflugzeug betrieben. Die F-35 „Lightning II“ ist der Nachfolger. Dieses Flugzeug wird auch durch die Schweizer Luftwaffe beschafft, ist in Italien bereits im Betrieb und auch Deutschland hat sich für diese Type entschieden. Somit sind die Erfahrungen, die nun bei gemeinsamen Übungen erflogen werden, ein wertvoller Erfahrungsgewinn und stellen den Mehrwert und die Bedeutung des "State Partnership Program" unter Beweis.

„Insbesondere bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und Kooperation mit unseren Nachbarn, die bereits die F-35 einsetzen bzw. dieses Flugzeug erhalten, ist die Chance, im Vorfeld mit diesem Luftfahrzeug zu üben, ein unbezahlbarer Gewinn für unsere Luftstreitkräfte“, so Verteidigungsministerin Tanner abschließend.

Der 158th Fighter Wing der Vermont Air National Guard hat neben zwei F-35 „Lightning II“ auch eine C-17 „Globemaster III“ nach Zeltweg entsandt. Am Samstag, den 17. Juni 2023, ist jeweils ein Flug am Vormittag sowie am Nachmittag mit bis zu vier Luftfahrzeugen geplant. Am Montag erfolgt das Fly-out und die Rückverlegung.

Die Botschafterin der Vereinigten Staaten in Österreich Victoria Reggie Kennedy bedankte sich für die sehr aktive Zusammenarbeit zwischen dem Bundesheer und der Vermont National Guard bei Bundesministerin Klaudia Tanner und wies auf die besondere Bedeutung dieser Kooperation hin.

