VP-Obernosterer: „Während die Bundesregierung die Teuerung bekämpft, schaut die FPÖ tatenlos zu“

Kickl-FPÖ bleibt mit ihrer Kritik an der Regierung völlig unglaubwürdig – Symbolpolitik und nichts dahinter

Wien (OTS) - „Während die Bundesregierung die Teuerung bekämpft, schaut die FPÖ tatenlos zu. Konstruktive Politik kommt für die Freiheitlichen nicht in Frage, im Gegenteil: Anstatt gemeinsam mit den Regierungsparteien Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung zu beschließen, kommt von Seiten der FPÖ völlig substanzlose Kritik und unrealistische Vorschläge. Und wenn vermeintliche Lösungsvorschläge kommen, sind diese zumeist noch abgekupfert. Verantwortung zu übernehmen kommt aber für die FPÖ nicht in Frage, die sich in Wahrheit schon seit Jahren weigert, an Reformen mitzuarbeiten. Fest steht: Die Kickl-FPÖ bleibt mit ihrer Kritik an der Regierung völlig unglaubwürdig“, betont der Abgeordnete der Volkspartei, Gabriel Obernosterer, der abschließend festhält: „Während die Bundesregierung Menschen, Wirtschaft und Industrie im Blick hat, geht es der FPÖ ausschließlich um parteipolitische Interessen.“

Rückfragen & Kontakt:

Die Volkspartei

Abteilung Presse

Tel.:(01) 401 26-100

presse @ oevp.at

https://www.dievolkspartei.at/