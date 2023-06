Wiener Landeszielsteuerung beschließt Projekte zu Digitalisierung, Frauengesundheit und Tracheostomie

Bereits 1000 Patient*innen-Besuche im Diabetes-Zentrum Wienerberg

Wien (OTS) - In der 40. Sitzung der Landeszielsteuerungskommission wurden neue Projekte zum Ausbau der Gesundheitsversorgung in Wien beschlossen. Das neu eröffnete Diabetes-Zentrum Wienerberg verzeichnete in den ersten drei Monaten bereits über 1.000 Patient*innen-Besuche.

Mit einem mehrsprachigen Pilotprojekt schafft die Landeszielsteuerung gemeinsam mit dem Frauengesundheitszentrum eine Drehscheibe für Themen der Frauengesundheit. Ziel ist es, Frauen in allen Altersgruppen und Lebensphasen z.B. bei der Orientierung im Gesundheitssystem oder bei der Vorbereitung auf ein Arztgespräch zu unterstützen. Die Einrichtung wird im 10. Bezirk eingerichtet und soll sich mit allen relevanten Gesundheitsdienstanbietern vernetzen.

Im Zuge der Digitalisierung der Wiener Gesundheitsangebote initiiert die Landeszielsteuerung gemeinsam mit dem PSD Wien eine innovative zusätzliche Behandlungsmöglichkeit im Bereich der psychischen Gesundheitsversorgung für Kinder und Jugendliche. Die digitale Anwendung dient unter anderem der Bereitstellung spezifischer Inhalte und Informationen für Klient*innen (Library-Funktion). Außerdem soll es die Nutzer*innen z.B. beim Medikamentenmanagement unterstützen.

Für die Betreuung von Kinder und Jugendlichen wird im niedergelassenen Bereich eine Spezialversorgung für Tracheostoma-Patient*innen ausgebaut. Das Angebot umfasst neben medizinischen Leistungen wie Vorsorgeuntersuchungen oder Impfungen auch regelmäßige Überprüfung und Anpassung von Tracheostomie-Medizinprodukten bei heranwachsenden Kindern und Jugendlichen.

Im März dieses Jahrs wurde das Diabeteszentrum Wienerberg für die Patient*innen geöffnet. In den ersten drei Monaten konnten bereits 660 Patient*innen mit rund 1.000 Besuchen versorgt werden. Die Patient*innen werden im Zentrum von einem multiprofessionellen Team versorgt. Der Schwerpunkt liegt auf einem umfassenden Schulungsprogramm für Patient*innen, um sie im Umgang mit der Krankheit zu unterstützen.

„Ich freue mich sehr, dass das Diabeteszentrum am Wienerberg so gut angenommen wird. Mit den heute beschlossenen Projekten schaffen wir weitere Möglichkeiten zur besseren Steuerung der Patient*innen und der Entlastung unserer Spitäler“, so der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

„Mit diesen innovativen Projekten zeigen wir einmal mehr gemeinsam mit der Stadt Wien, wie Gesundheitsversorgung funktionieren kann. Die Bedürfnisse der Menschen stehen bei all den Projekten immer im Vordergrund und motivieren uns,“ betont Mario Ferrari, Landesstellenausschussvorsitzender der Österreichischen Gesundheitskasse in Wien.

