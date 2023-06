Astronergy erhält erste „Trust Mark" in Gold von Ariel Re für die außergewöhnliche Qualität seiner Photovoltaik-Produkte

München (ots/PRNewswire) - Am 15. Juni 2023 überreichte Ariel Re seine erste „Trust Mark" in Gold an Astronergy, um eine 5-jährige kontinuierliche Partnerschaft, die außergewöhnliche Herstellungsqualität der Solarprodukte und ein durchgängiges Übertreffen der Branchenstandards zu würdigen. Diese Auszeichnung wurde Astronergy auf der Messe Intersolar Europe 2023 in München überreicht, womit Astronergy das erste Unternehmen ist, das diesen Standard von Ariel Re erhalten hat.

Astronergy war das erste Unternehmen für Photovoltaik (PV), das eine Leistungsgarantie für PV-Module angeboten hat, und vor fünf Monaten schloss das Unternehmen eine Partnerschaft mit Ariel Re, einem Spezialisten für die langfristige Versicherung technologischer Leistung für den Markt der sauberen Energie.

„Mit der Unterstützung von Ariel Re können Astronergy-Kunden sich entscheiden, die Leistung von PV-Modulen oder den Umsatzverlust von PV-Systemen mit maßgeschneiderten und innovativen Lösungen auf der Grundlage spezifischer Projektbedürfnisse zu versichern", sagte Jack Zhou, Head of Global Product Management von Astronergy.

Jan Napiorkowski, Global Head of Clean Energy bei Ariel Re, kommentierte: „Beide Seiten haben zusammengearbeitet, um effektive Lösungen zu entwickeln, die den Bedürfnissen der Kundenbasis von Astronergy entsprechen. Die hervorragende Produktqualität und die zuverlässige Geschäftsführung von Astronergy passen hervorragend zu Ariel Re und unserer disziplinierten Vorgehensweisen bei der Risikoübernahme."

Zhou fügte hinzu, dass Kunden nicht nur von den hochwertigen PV-Modulen von Astronergy profitieren werden, sondern auch von der langfristigen Garantie von Ariel Re, die sicherstellen wird, dass alle unsere Kunden langfristige Vorteile erhalten.

Informationen zu Ariel Re

Ariel Re bietet über unsere Niederlassungen in Bermuda, London und Hongkong innovative Versicherungs- und Rückversicherungslösungen und -dienstleistungen an, um den Geschäftsanforderungen eines vielfältigen Kundenstamms gerecht zu werden. Ariel Re ist hauptsächlich über das Syndicate 1910 in London tätig und bietet außerdem Zugang zu Lloyd's Europe über das Syndicate 5336.

