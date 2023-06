Gute Nachricht nach Kika/Leiner-Pleite: XXXLutz übernimmt alle Lehrlinge des insolventen Unternehmens

Ich freue mich, dass es so schnell gegangen ist und dass die Geschäftsleitung mit Thomas Saliger sofort ein offenes Ohr für das Anliegen hatte. Dafür bin ich sehr dankbar. So wird den betroffenen Jugendlichen von XXXLutz ermöglicht, ihre Ausbildung in ihrem Beruf abzuschließen. Sie können somit wieder positiv in die Zukunft blicken. Und auch die Eltern der Lehrlinge haben nun eine Sorge weniger

AK-Präsident Andreas Stangl

