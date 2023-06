Österreichs Weg in die digitale Dekade Europas

GEMA Austria präsentiert Lösungen auf der e-Government Konferenz 2023 in Graz

Wien (ots) - Die digitale Transformation hat in den letzten Jahren in Europa und insbesondere in Österreich stark an Bedeutung gewonnen. Dabei spielt die Digitalisierung des öffentlichen Sektors eine große Rolle. Cloud-Computing und Cybersicherheit stehen im Vordergrund. Gemeinsam mit VMware zeigt GEMA, wie der digitale Arbeitsplatz bei öffentlichen Auftraggebern zukunftssicher aufgebaut werden kann.

Vor diesem Hintergrund kommen Vertreter der öffentlichen Verwaltung, der IT-Branche, der Wirtschaft und Bildungseinrichtungen auf der diesjährigen e-Government Konferenz vom 21. – 22. Juni in Graz zusammen.

Entscheidend für heutige und zukünftige Arbeitsabläufe in der öffentlichen Verwaltung ist der Aufbau eines sicheren Digital Workspace. GEMA und VMware zeigen am 22. Juni in ihrem Workshop zum Thema „Managed Modern Workplace“, wie flexibles Arbeiten im sicheren Government-Umfeld heute aussieht. Heiko Friedrich, CEO der GEMA International AG und Konrad Hannig, ehemaliger Demand Manager im Bundesministerium für Inneres, erklären, wie sich mit VMware Workspace ONE und VMware Horizon für alle Anforderungen die passenden Lösungen implementieren lassen.

Als VMware Principal Partner mit der Master Service Competency „Digital Workspace“ ist die GEMA Spezialist für Enterprise Mobility und End User Productivity. Im Umfeld der öffentlichen Hand betreut GEMA seit Langem zahlreiche große Auftraggeber.

Das Unternehmen

GEMA ist Spezialist für Enterprise Mobility und End User Productivity als Teil einer Unternehmensgruppe mit mehr als 1.300 Mitarbeiter:innen in 23 Ländern. Gemeinsam mit Lizenznehmern in 60 Ländern stellt GEMA den Kunden global die Basis für mobile Arbeit bereit. Mit einem weltweit identischen Vor-Ort-Service in nativer Sprache. Diese hohe Qualität sichert uns seit 9 Jahren in Folge einen Platz im Gartner Magic Quadrant for Managed Mobility Services, Global.

Rückfragen & Kontakt:

GEMA Austria GmbH

Wiedner Gürtel 13

1100 Vienna



Sebastian Greven

sebastian.greven @ thegema.com