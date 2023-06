Live vom Hurricane Festival: ARTE Concert überträgt dieses Wochenende Konzerte von u.a. Placebo, Kraftklub, Billy Talent, Peter Fox und Muse live im Netz (FOTO)

Strasbourg (ots) - Start für das Hurricane Festival 2023: Ab heute, Freitag, den 16. bis Sonntag, den 18. Juni 2023 werden wieder zehntausende FestivalbesucherInnen im niedersächsischen Scheeßel zum Hurricane Festival zusammenkommen, um deutsche und internationale Rock- und Hip-Hop-Größen zu feiern. Für jene, die dieses Jahr kein Ticket ergattern konnten, bietet ARTE Concert in Zusammenarbeit mit dem NDR das ganze Wochenende über Livestreams bzw. live-zeitversetzte Streams im Netz auf arte.tv/concert an.

Am Freitag darf sich das Online-Publikum unter anderem auf Konzertübertragungen von den Donots, Peter Fox, Kraftklub und Billy Talent freuen. Am Samstag stehen u.a. Two Door Cinema Club, Funeral for a Friend, Madsen und Casper auf dem Line-up. Für den krönenden Abschluss sorgen die britische Rockband Muse live von der Forest Stage am Samstagabend. Zum Finale am Sonntag werden neben den Konzerten von Clueso, Frank Turner & The Sleeping Souls und Queens of The Stone Age, die Alternative-Rock-Band Placebo als Headliner live von der River Stage auf arte.tv/concert übertragen.

Die Übertragungen vom Hurricane-Festival auf ARTE Concert im Überblick:

Freitag, 16. Juni 2022:

17:05 Uhr #HurricaneSwimTeam

17:30 Uhr Sondaschule

18:15 Uhr Gayle

20:00 Uhr Donots

21:00 Uhr Ashnikko

22:00 Uhr Peter Fox

23:00 Uhr Billy Talent

00:30 Uhr Kraftklub

Samstag, 17. Juni 2022 (Timetable unter Vorbehalt):

16:30 Uhr Fjørt

17:15 Uhr Picture This

18:00 Uhr Bukahara

18:45 Uhr Two Door Cinema Club

19:45 Uhr Funeral for a Friend

20:45 Uhr Materia

22:00 Uhr Madsen

23:00 Uhr Muse

00:30 Uhr Casper

Sonntag, 18. Juni 2022 (Timetable unter Vorbehalt):

14:15 Uhr Betontod

15:15 Uhr Tyna

16:00 Uhr Frank Turner & The Sleeping Souls

17:00 Uhr Clueso

18:00 Uhr (tba)

19:15 Uhr Kaleo

19:30 Uhr Queens of The Stone Age

20:45 Uhr Placebo

22:15 Uhr Provinz

23:30 Uhr RIN

Das Line-Up ist unter Vorbehalt zu betrachten; kurzfristige Änderungen sind möglich. Der finale Zeitplan wird tagesaktuell auf ARTE Concert und den Social-Media-Kanälen von ARTE Concert veröffentlicht.

Einige Konzerte werden im Anschluss an die Übertragungen im Replay auf arte.tv/concert zur Verfügung stehen. Die Übertragungen vom Hurricane sind Teil des diesjährigen Festivalsommers auf ARTE Concert. Entdecken Sie hier das aktuelle Live- und Replay-Angebot.

