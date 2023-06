Dieter Böhmdorfer zur Entscheidung des OLG Wien: Firtasch erleichtert

Österreichische Justiz habe unabhängig und genau geprüft

Wien (OTS) - Zur heute bekannt gegebenen Entscheidung des OLG Wien, die Wiederaufnahme des Verfahrens über die Auslieferung von Dmitry Firtash zu bewilligen, hält Dr. Dieter Böhmdorfer, Anwalt von Herrn Firtasch, fest: “Natürlich ist diese Entscheidung eine große Erleichterung für unseren Mandanten. Herr Firtasch ist in hohem Maße dankbar, dass die unabhängige österreichische Justiz äußerst genau und objektiv die neu beigebrachten Tatsachen und Beweismittel geprüft und auf dieser Grundlage die Voraussetzungen für eine Wiederaufnahme des Verfahrens bejaht hat. Es hat in diesem sehr langen Verfahren für Herrn Firtasch und seine Familie schwierige und belastende Situation gegeben. Das Vertrauen des Herrn Firtasch in den österreichischen Rechtsstaat wurde aber nie erschüttert.“





Service : Englische Übersetzung der Aussendung



Dieter Böhmdorfer on the decision of the Vienna Higher Regional Court: Client relieved

Austrian judiciary shows independence and accuracy

Commenting on the decision of the Vienna Higher Regional Court to grant a retrial on the extradition of Dmitry Firtash, announced today, Dr. Dieter Böhmdorfer, counsel for Mr. Firtash, said: "Of course, this decision is a great relief for our client. Mr. Firtash is highly grateful that the independent Austrian judiciary has examined the newly submitted facts and evidence extremely precisely and objectively and, on this basis, has affirmed the requirements for a retrial. There have been difficult and stressful situations for Mr Firtasch and his family in these very long proceedings. However, Mr Firtasch's trust in the Austrian rule of law was never shaken.”



