MOKABY x TMW x ToneNation veröffentlichen den neuen Remix "My Heart Beats Like A Drum" (FOTO)

München (ots) - Der Klassiker lebt wieder auf! Gemeinsam lassen MOKABY x TMW x ToneNation den 2000er Hit "My Heart Beats Like A Drum" von "A Touch of Class" (ATC) neu erstrahlen. Der beliebte Eurodance-Sound hielt sich um die Jahrtausendwende mehrere Wochen in den Top 10 vieler europäischen Länder. Jetzt geht der Sound in die nächste erfolgreiche Runde und glänzt im neuen Remix. "My Heart Beats Like A Drum" erscheint bei EL CARTEL MUSIC am Freitag, 16. Juni, im Vertrieb von Zebralution.

Neuer Remix des 2000er Hits

"My Heart Beats Like A Drum" ist ab Freitag, 16. Juni 2023, erhältlich

MOKABY - Nicht nur die 120 Millionen Streams hat er mit "The Passenger (LaLaLa)" geknackt. Die aktuelle Nummer "Under The Influence" geht sowohl auf TikTok, als auch im Live-Sektor durch die Decke. Auch bei seiner Debut-Show im DJMag Top #53 Club der Welt, dem DUPLEX Prag, heizte MOKABY ordentlich ein.

TMW - Mit seinem Artist Profil erreicht der DJ monatlich mehr als eine Millionen Hörer und streamt mit seinem Lady-Gaga Remake aktuell top. Spätestens beim Musikvideo-Dreh für "My Heart Beats Like A Drum" wird jedem klar, welche DJ-Fähigkeiten er auch on Stage vorlegt. Ein gefüllter Tour- und Terminkalender ist für den Label-Head von Beatdealer Records aus Hamburg nicht mehr wegzudenken. Außerdem steht die erfolgreiche Dance Künstlerin LUNAX unter seinem Management.

ToneNation - Das sind die Musikproduzenten Robert Krajewski und Florian Hüneke. Seit 2020 arbeiten die beiden als eingespieltes Team zusammen. Mit dem Cover von "All That She Wants", mit über zwei Millionen Streams, begann die Reise. Es folgten Remixe für die Hit Singles "The Passenger (LaLaLa)", "Das Boot" und Produktionen für MOKABY. Im Jahr 2021 folgten weitere Veröffentlichungen, wie das Cover des Fleetwood Mac Hits "Go Your Own Way", "Let's Go Crazy (Ja Ja Ja)" sowie "Don't Give Up".

Der neue Remix "My Heart Beats Like A Drum" von MOKABY x TMW x ToneNation erscheint am 16. Juni 2023 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb von Zebralution.

