„Die schönen ‚Saiten‘ des Sommers“ im Bezirksmuseum 23

Zählkarten-Bestellungen für 23. Juni: Telefon 0664/187 84 87

Wien (OTS/RK) - Das ehrenamtliche Bezirkshistoriker*innen-Team des Bezirksmuseums Liesing (23., Canavesegasse 24) organisiert ein Sommer-Konzert am Freitag, 23. Juni. Die Veranstaltung fängt um 19.00 Uhr an. Im Festsaal im Museum erklingen Kompositionen von Joseph Haydn und Franz Schubert. Qing-Zhao Chen (Violine), Luca Monti (Klavier) und Benedikt Endelweber (Cello) haben für den Abend das stimmungsvolle Programm „Die schönen ‚Saiten‘ des Sommers“ einstudiert. Die freiwillige Museumsleiterin, Heide Liebhart, spricht einführende Worte. Der Eintritt ist kostenlos. Spenden der Zuhörer*innen sind willkommen. Ab sofort werden Zählkarten vergeben: Telefon 0664/187 84 87. Auskunft und Reservierung per E-Mail: bm1230@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Pianist Luca Monti: www.lucamonti.com/index.de.html

Cellist Benedikt Endelweber („Allegro Vivo“): www.allegro-vivo.at/de/artist/benedikt-endelweber/

Tondichter Joseph Haydn (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Joseph_Haydn

Tondichter Franz Schubert (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Franz_Schubert

