„Orientierung“: Finanzierungsloch – Erzdiözese Wien stoppt Zuschuss für kirchliche Medien

Am 18. Juni um 12.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Sandra Szabo präsentiert im ORF-Religionsmagazin „Orientierung“ am Sonntag, dem 18. Juni 2023, um 12.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Finanzierungsloch: Erzdiözese Wien stoppt Zuschuss für kirchliche Medien

Die Erzdiözese Wien muss den Gürtel dramatisch enger schnallen. Aufgrund rückläufiger Katholikenzahlen bei steigenden Ausgaben muss die Erzdiözese jährlich sieben Millionen Euro einsparen. Für die kirchliche Wochenzeitung „Der Sonntag“ sowie „radio klassik Stephansdom“ bedeutet das, ab 2025 ohne Subventionen aus dem Kirchensteuereinnahmen auskommen zu müssen. Ob das ein komplettes Aus für die beiden Kirchenmedien bedeuten könnte, hat Marcus Marschalek recherchiert.

Laien an die Macht: Neue Pfarrstruktur in der Diözese Linz

Etwas mehr als 16.500 Menschen sind im Vorjahr in Oberösterreich aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten. Immer weniger zahlende Gläubige und immer weniger Priester – wie man damit umgehen kann, ohne Pfarren schließen zu müssen, das will die Diözese Linz mit ihrem sogenannten „Zukunftsweg“ lösen. Kirche soll vor Ort erhalten bleiben, sofern sich Menschen aus der Pfarrgemeinde finden, die sie leiten. Das heißt aber auch, dass immer mehr Laien ganz offiziell kirchliche Verantwortung tragen. Mariella Kogler mit einem Lokalaugenschein.

Padre-Pio-Krankenhaus: Mysteriöser Heiliger und moderne Forschung

Er ist der prominenteste Heilige Italiens: Padre Pio, der Pater mit den Stigmata, übertrumpft in der öffentlichen Wahrnehmung sogar den Heiligen Franziskus. Außerhalb Italiens vielleicht weniger bekannt ist, dass er auch Gründer eines Krankenhauses war. Die Casa Sollievo della Sofferenza, also das Haus der Linderung des Leidens, ist bis heute eines der modernsten Krankenhäuser Italiens. Und dort wird sogar geforscht. Cornelia Vospernik über eine ganz spezielle Heilsgeschichte.

Wo sitzt der Glaube im Gehirn?

Warum sind manche Menschen religiös und andere nicht? Neurowissenschafter haben entdeckt, dass Spiritualität auch biologische Grundlagen hat. Tatsächlich lässt sich die entwicklungsgeschichtlich älteste Region des Gehirns direkt mit religiöser Begabung in Verbindung bringen. Wenn sie durch einen Unfall oder Krankheit beschädigt wird, verändert sich auch die Religiosität des Betroffenen. Wie sich der Hang zur Religion dann tatsächlich ausgestaltet, hängt aber von vielen individuellen und gesellschaftlichen Faktoren ab. Peter Beringer berichtet über den Zusammenhang von Glauben und Biologie.

Talare auf der Love-Parade: Religionen gegen Diskriminierung

Pfarrerinnen und Priester verschiedener Kirchen wollen dieses Jahr bei der Regenbogenparade erstmals in Amtskleidung für die Rechte von queeren Menschen eintreten. Bereits seit 2019 gehen Gläubige unterschiedlicher Religionen unter dem Banner „Religions for Equality“ auf die Vienna Pride. Dahinter steht ein wachsendes Netzwerk von queeren Mitgliedern verschiedener Religionsgemeinschaften. Auf der Regenbogenparade (am Samstag, dem 17. Juni, ab 13.30 Uhr live in ORF 1) kann man sich heuer auch segnen lassen oder die Beichte ablegen. Eine Reportage von Desirée Prammer und Marcus Marschalek.

