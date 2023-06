„ATMOSPHERE by Krallerhof“: Grand Opening – zahlreiche Gäste und Prominente feierten mit Star-Architekt Hadi Teherani

Leogang (OTS) - Ein Sommerabend, der traumhafter nicht hätte sein können: Umringt von den prachtvollen Salzburger Bergen und bei einem stimmungsvollen Sonnenuntergang feierten gestern, Donnerstagabend, rund 170 nationale und internationale Gäste – darunter Prominente aus dem In- und Ausland. Der Anlass: Im Hotel Krallerhof – dem 5-Sterne-Haus in vierter Familiengeneration – fand das feierliche Grand Opening von ATMOSPHERE by Krallerhof statt.

Mit diesem außergewöhnlichen Spa des international renommierten Star-Architekten Hadi Teherani definiert der Krallerhof Erholung neu und bietet seinen BesucherInnen eine neue sphärische Welt der Regeneration, Entspannung und Erneuerung. Eingebettet in die Hänge seines Hausbergs Asitz, mit Blick auf das markante Steinerne Meer und die Leoganger Steinberge, zeigte der Krallerhof Donnerstagabend mit ATMOSPHERE seinen Gästen einmal mehr, was ein außergewöhnliches Erlebnis sein kann.

Bei soften Beats, einer Fusion von lokaler und kontemporärer Kulinarik – gezaubert von Küchenchef Hermann Gstrein – und stimmungsvollem Abendlicht, unterhielten sich die Gäste nach einer immersiven Führung durch das Spa, die alle Sinne ansprach: Bei dem eigens für das Opening entwickelten Realtime-Audio-Guide führt Burgtheater-Schauspieler Johann Nikolussi mit den Worten von Hadi Teherani selbst atmosphärisch durch das beeindruckende Bauwerk. Visuell minimalistisch und auditiv entspannt, erlebte jeder Gast im eigenen Tempo einen leisen Luxus und tauchte in die Welt und die Gedanken des Star-Architekten. Die Führung durch das präsente und doch schlichte Spa mit Hadi Teherani selbst ist auch nach dem Grand Opening weiter für Krallerhof-Gäste mit einer malerischen Audio-Tour zugänglich.

Unter den internationalen VIP-Gästen aus Wirtschaft, Kunst und Kultur fand sich Prominenz wie Star-Architekt Hadi Teherani, Moderatorin und Model Sylvie Meis, Unternehmer und Kunstsammler Ramin Salsali, Schauspielerin Jessica Stockmann mit Tochter Nisha Stockmann und Marion Fedder, Schauspielerin Emilia Wellbrock, Textilunternehmer-Paar Camilla und Michael Fischbacher, ehemalige Fußballer und jetzige Sportmoderatoren Thomas Helmer und Patrick Owomoyela, Unternehmer Jochen Schweizer und viele mehr, die das neue ikonische Spa ATMOSPHERE by Krallerhof und seine organische Architektur bewunderten und auf sich wirken ließen. Fernseh-Moderatorin Bianca Schwarzjirg moderierte diesen besonderen Abend.

„ Der Alltag des modernen Menschen ist mit Sinneseindrücken aller Art überfüllt. ATMOSPHERE by Krallerhof ist ein Ort, um genau diesem Tempo entgegenzuwirken. Das Raumgefühl, die Großzügigkeit und die organische Formensprache der Architektur lassen die Energien fließen und kommen somit der Erholung und Regeneration zugute “, so Gerhard Altenberger, Krallerhof-Geschäftsführer, über seine Idee: „ Für uns ist es eine große Ehre, mit unseren Gästen und internationaler Prominenz die besondere Eröffnung feiern zu können! “

In Harmonie mit Design und Natur

Das organisch designte Spa fügt sich fast nahtlos und respektvoll in die Salzburger Landschaft ein – ein puristisch reduziertes Bauwerk aus Glas, Holz und Sichtbeton, das Erholungsuchenden Raum und Möglichkeiten ganzheitlicher Entspannung schenkt. ATMOSPHERE by Krallerhof hat sich die Menschen und ihre Bedürfnisse zur Bestimmung gemacht und schafft eine besondere Sphäre der Erholung, die in Europa einzigartig ist. Ein Ort der inneren Ruhe und neuen Perspektiven – samt 5.500 Quadratmeter großem Natur-Badesee, 50 Meter langem Infinity-Pool und einem breiten Angebot für das persönliche Regenerations-Erlebnis, das übrigens nur Erwachsenen vorbehalten ist. Kinder und Familien sind an einem eigenen Bereich am See und im bestehenden Spa willkommen. Im harmonischen Übergang vom Krallerhof zu ATMOSPHERE offenbart sich die neue Spa-Welt in einem spiralförmigen Atrium, einem alpinen Zen-Garten, in dem das Geräusch von fließendem Wasser schon erste Entschleunigung bringt. Wer mag, lässt sich hier für einen Moment nieder, atmet die frische Bergluft und taucht anschließend im stilvollen Innenraum von ATMOSPHERE wieder auf – im Blick die Berge, im Mittelpunkt das Wasser.

Architektur-Ikone umgeben von Wasser- und Bergwelten

Alles ist im Fluss – auch der Übergang zwischen draußen und drinnen: Herbst wie Winter schenkt die Architektur den Menschen für den Blick in die Natur einen besonderen Rahmen. In der wärmeren Jahreszeit verschwimmen die Grenzen ganz - dann, wenn die Glasfassade gänzlich im Boden versinkt. Wasser und Atmosphäre sind auch in der Innenwelt von ATMOSPHERE by Krallerhof das zentrale Thema: Ob in der Blauen Grotte, im Infrasalzraum, in den Meerblicksaunen, in der Eisgrotte oder auf dem Sonnendeck, das den gesamten Natur-Badesee umrahmt, finden die Gäste Raum für Erholung und Regeneration. Im Infinity-Pool mit olympischer Dimension, der sich nahtlos in den Badesee integriert, kann man das ganze Jahr über schwimmen. Für Star-Architekt Hadi Teherani ist ATMOSPHERE by Krallerhof ganz bewusst als „Entwurf entstanden, der sich der Natur unterordnet, aber dennoch präsent ist“. Für den Design-Visionär war es von Anfang an klar, die Natur und Landschaft in die Gestaltung miteinzubeziehen. Die Natur spielte aber auch bei der Wahl der Materialien die Hauptrolle: Linden-, Eschen- und Eichenholz, Alpenmarmor, Glas und Sichtbeton – vorwiegend aus der Region – bilden einen lichtdurchfluteten, offenen Raum.

Hotel Krallerhof – Avantgarde seit 1956

Das 5-Sterne-Hotel Krallerhof in Leogang im Salzburger Land, eines der renommiertesten Häuser Österreichs, steht seit jeher für Innovation und die Kraft des Neuen. Die Familie Altenberger hat den Krallerhof von einem bescheidenen Hof zu einem 5-Sterne-Haus geführt, das heute in vierter Generation geleitet wird. Der Familienbetrieb zeichnete sich stets durch familiäre Gastfreundschaft, wie auch durch den Mut zur Innovation und Kreativität aus. So übernimmt der Krallerhof seit jeher eine Vorreiterrolle in der Hotellerie – was ATMOSPHERE by Krallerhof wieder unter Beweis stellt. Das Hotel bietet seinen Gästen ganzjährig Erholung und Regeneration: Wandern, Biken, ausgedehnte Spaziergänge, Bergtouren oder Golfen im Sommer – Skifahren, Langlaufen, Rodeln, Spaziergänge im Winter – Schwimmen ist im Infinity 50 das ganze Jahr über möglich. Mehr dazu unter www.krallerhof.com

