IDQ Europe wird zu Nutshell Quantum-Safe

Quantentechnologie-Spin-Off in Wien mit neuem Marktauftritt

Wien (OTS) - ID Quantique Europe GmbH (IDQ Europe), Entwickler und Anbieter von Quantenschlüsselverteilung (Quantum Key Distribution, QKD) in Wien, wird zur Nutshell Quantum-Safe GmbH. Mit dem Ziel, Datenaustausch in Europa mit QKD-Netzwerklösungen zu schützen, unterstützt das Unternehmen nationale und europäische QKD-Initiativen und trägt zum Aufbau einer führenden und nachhaltigen Quantenindustrie in der EU bei.

QKD schützt dauerhaft den Austausch von Daten – sogar vor Angriffen durch zukünftige Quantencomputer. Die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten der Union haben dieses Potenzial erkannt und Programme wie die Europäische Quantenkommunikationsinfrastruktur (EuroQCI) initiiert, um QKD-Netzwerke für den zukunftssicheren Schutz ihrer kritischen Infrastrukturen zu entwickeln und einzusetzen.

Die EU braucht eine koordinierte Anstrengung, um die notwendigen QKD-Infrastrukturen in ihren 27 Mitgliedsstaaten zu entwickeln, zu zertifizieren, einzusetzen und zu akkreditieren. Gleichzeitig möchte sie neue Abhängigkeiten von Unternehmen und Ländern außerhalb der EU vermeiden. Während einige Pioniere QKD in Europa entwickelt haben, steht die QKD-Industrie in der EU selbst noch am Anfang der Entwicklung. Dadurch besteht die Gefahr, das gemeinsame Ziel nicht rechtzeitig zu erreichen.

Mit dem Ziel, innovative QKD-Technologie den Infrastrukturprogrammen in der EU regelkonform verfügbar zu machen, beschloss 2021 das Schweizer Unternehmen ID Quantique, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der QKD-Entwicklung und -Vermarktung, das österreichische Unternehmen IDQ Europe auszugliedern. Heute liegen die Kontrolle über das Spin-Off und dessen Eigentümer ausschließlich innerhalb der EU. Diese Unabhängigkeit wird nun durch den neuen Firmennamen Nutshell Quantum-Safe unterstrichen.

Nutshell Quantum-Safe will mit seiner Aufbaustrategie die Cybersicherheitsagenda der EU unterstützen. Neben der Vertriebspartnerschaft mit ID Quantique bietet Nutshell mit seinem erfahrenen Team Dienstleistungen wie Beratung, Projektimplementierung und technischen Kundensupport an. Eine Produktionsstätte für QKD-Geräte in der EU wird demnächst eröffnet. Darüber hinaus verfolgt das Unternehmen aktiv Forschungs- und Entwicklungskooperationen von QKD-Komponenten, Systemen und Netzwerkintegration mit europäischen Partnern.

Dr. Florian Fröwis, Geschäftsführer von Nutshell Quantum-Safe: "QKD kann und sollte schon bald für die europäischen Bürger eingesetzt werden, um private, staatliche und kommerzielle Daten zu schützen. Nutshell Quantum-Safe unterstützt europäische Initiativen, um die Verfügbarkeit von führenden und hochwertigen QKD-Lösungen zu beschleunigen."

Zur Bedeutung von Nutshell. Die Sicherheit von QKD basiert auf den fundamentalen Gesetzen der Quantenmechanik. Bei der Quantenschlüsselverteilung werden einzelne Photonen zwischen weit entfernten Nutzern ausgetauscht. Der Versuch eines Angreifers, die in Photonen kodierte Informationen zu lesen, hinterlässt zwangsläufig eine Spur, die von den QKD-Geräten erkannt werden kann. Die Nussschale symbolisiert den Schutz der Quanteninformation. Der Zugriff auf die Information ist wie das Knacken der Nussschale, um an die Nuss zu gelangen. Es ist unmöglich, die Nuss zu bekommen, ohne eine Spur auf der Nussschale zu hinterlassen.

Für die Englische Pressemitteilung und um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.nutshell-qs.com.

