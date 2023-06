JA zu Klimaschutz, NEIN zu Klimaklebern

Politische Kundgebungen der Jungen ÖVP sichern freie Fahrt für PendlerInnen

Innsbruck (OTS) - Nachdem selbsternannte Umweltaktivisten diese Woche mehrfach den Frühverkehr in der Landeshauptstadt behindert haben, setzt die JVP Tirol heute ein sichtbares Zeichen für die Pendlerinnen und Pendler im Land: „Wir haben an drei neuralgischen Verkehrsknotenpunkten in Innsbruck selbst Demonstrationen angemeldet, und sichern so den Pendlerinnen und Pendlern freie Fahrt im Frühverkehr“, betont JVP Tirol Landesobfrau Sophia Kircher.

Mitglieder der JVP Tirol haben heute Früh in Innsbruck im Bereich der Haller Straße/Kettenbrücke, bei der Graßmayr-Kreuzung am Südring und im Bereich Wifi/Egger-Lienz-Straße mit angemeldeten politischen Kundgebungen dafür gesorgt, dass die PendlerInnen im Frühverkehr freie Fahrt hatten.

Kircher ergänzt: „Mir ist wichtig klarzustellen, dass wir FÜR Klima- und Umweltschutz sind, aber auf der Straße kleben wird dabei nicht helfen. Weil die Klimakleber zuletzt nur mehr Spott und Häme geerntet haben, statt Bewusstsein für den Klima- und Umweltschutz zu schärfen, wollen wir von der JVP heute den PendlerInnen freie Fahrt ermöglichen, und nutzen die Ampelphasen gleichzeitig dazu, auf unsere Aktion ‚Anpacken statt Anpicken‘ für den Klima- und Umweltschutz aufmerksam zu machen.“

Weitere Infos zur bundesweiten Kampagne der JVP unter: www.anpacken.jetzt

