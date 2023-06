#dif23 Inklusion und Charity – ein Fest für alle!

Wien (OTS/SPW) - Die diesjährige Jubiläumsausgabe des Donauinselfestes verspricht von 23. bis 25. Juni 2023 rund 700 Stunden fulminantes Programm für alle – wie immer bei freiem Eintritt. Doch das Fest der Superlative bietet nicht nur ein umfassendes Kunst-, Kultur- und Freizeitangebot, sondern übernimmt gleichzeitig soziale Verantwortung. „ Das Donauinselfest versteht sich seit 40 Jahren als Ort der Begegnung für alle Mitglieder unserer Gesellschaft. Dabei stehen respektvoller Umgang und Solidarität stets im Mittelpunkt. Das gelingt, weil wir immer aufeinander schauen. So ermöglichen wir gemeinsam mit FullAccess und hallermobil Menschen mit Behinderung ein fantastisches Festivalerlebnis. Zudem bieten wir seit vielen Jahren sozialen Einrichtungen am DIF als Charity-Partner eine Plattform für ihre wichtige Arbeit. Ich freue mich, dass wir heuer CAPE 10 unterstützen “, so Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien.

FullAccess und hallermobil ermöglichen #momentewiediese für jede*n!

„ Ganz nach dem #dif23 Motto #momentewiediese ist es uns ein Anliegen, dass auch Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen am Donauinselfest teilnehmen können. Daher setzen wir heuer bereits zum siebten Mal auf die Zusammenarbeit mit der Wiener Accessibility Consulting Agentur FullAccess “, schildert Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien und Projektleiter des Donauinselfestes.

Das FullAccess-Team rund um Christina Riedler und Martina Gollner ist sowohl seit Monaten in die Vorbereitungen des Donauinselfestes involviert als auch am Fest selbst in Aktion vor Ort. „ Unsere Mission ist es, Organisationsteams von Veranstaltungen in allen Fragen rund um Barrierefreiheit und Zugänglichkeit mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Das Donauinselfest ist das beste Beispiel, dass auch Festivals in dieser Größenordnung für alle zugänglich gemacht werden können “, so die Gründerinnen von FullAccess Christina Riedler und Martina Gollner, die am DIF auf den beiden Plattformen für Besucher*innen mit Behinderungen anzutreffen sind.

Das barrierearme Konzept des Donauinselfestes umfasst Maßnahmen wie bewachte Parkplätze bei der U6-Station Neue Donau für Besucher*innen mit Behinderungen sowie eine eigene Plattform bei der Wien Energie / radio fm4 / Radio Wien / HITRADIO Ö3 Festbühne und der Bank Austria / radio 88.6 Rock Bühne. Spezielle Lautsprecher ermöglichen hier ein noch besseres Sounderlebnis. Insgesamt sind 14 behindertengerechte Toilettenanlagen auf dem Festgelände zu finden. Die genauen Standorte sind hier einsehbar.

Zudem können Personen mit Behinderungen oder auch Senior*innen, die keine Begleitperson haben und das Fest nicht alleine besuchen können, den Buddy-Service von FullAccess via Mail oder Telefon anfragen. So wird ihnen für ein bis zwei Stunden, je nach Verfügbarkeit der Begleitpersonen, ein sicherer und unterhaltsamer Veranstaltungsbesuch am weitläufigen Festivalgelände ermöglicht.

hallermobil bietet einen kostenlosen Shuttle-Service für Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen am gesamten DIF-Wochenende an. Interessierte können den bequemen Transfer vorab beim Partner FullAccess buchen. Mehrere barrierefreie Fahrzeuge bringen die Festivalgäste sicher vom Parkplatz (Donauturmstraße 7a) zum Gelände – und wieder retour. Der Shuttleservice wird an allen drei Eventtagen von 13:00 bis 21:00 Uhr zur Verfügung stehen. „ Es freut uns sehr, dass wir als stolzer Partner vom Donauinselfest die barrierefreie Mobilität garantieren können. Die unvergleichliche Festival-Erfahrung auch für Personen mit körperlichen Einschränkungen zu ermöglichen, ist für uns jedes Mal aufs Neue ein Highlight. Wir bedanken uns beim Organisationsteam des Donauinselfestes für die gute Zusammenarbeit “, so Benjamin Haller, Betriebsleiter von hallermobil.

Erreichbarkeiten FullAccess & hallermobil

Neben der Erreichbarkeit per E-Mail unter fullaccess@donauinselfest.at hat das FullAccess-Team auch telefonische Servicezeiten bis zum Festivalbeginn unter der Mobilnummer 0660 / 460 65 81 eingerichtet und steht werktags von 10:00 bis 18:00 Uhr für Informationen und Fragen rund um die Zugänglichkeit zur Verfügung. Bei Fragen an hallermobil, können diese an office@hallermobil.at gestellt werden oder telefonisch unter 01/869 62 62.

Mit dem #dif23 Charity-Partner CAPE 10 Gutes tun

Das Donauinselfest setzt sich nicht nur vor Ort für ein starkes soziales Miteinander ein, sondern fördert Initiativen, die über das Fest hinaus wirken. So können alle Besucher*innen ihren Becherpfand im Wert von 2 Euro zugunsten des heurigen Charity-Partners CAPE 10 spenden. Ebenso gibt es einen Stand im Bereich der Schnellbahnbrücke, an dem exklusive DIF-Merchandise-Artikel verkauft werden. Zur Auswahl stehen T-Shirt und Hoodie im klassischen Design mit #dif23 Line-up und Inselplan sowie Kappe und Turnbeutel mit dem Schriftzug „GEH MA INSEL“. Die Artikel liegen preislich zwischen 20 und 55 Euro und können auch online unter https://donauinselfest-merch.at/ erworben werden. Der Reinerlös geht an die gemeinnützige Stiftung CAPE 10, die es sich zum Ziel gemacht hat, armutsgefährdete Personen – vor allem Kinder und Frauen – zielgerichtet zu unterstützen.

Live-Übertragungen in ORF III schaffen #momentewiediese in den eigenen vier Wänden

Auch heuer überträgt ORF III von 23. bis 25. Juni 2023 Highlights der Wien Energie / radio fm4 / Radio Wien / HITRADIO Ö3 Festbühne, der Flughafen Wien / Radio Niederösterreich Schlagerbühne und erstmals aus dem ORF III Kulturzelt live(-zeitversetzt) vom Donauinselfest! Diejenigen, die es nicht schaffen auf der Insel dabei zu sein, kommen so in den Genuss der bunten Programmvielfalt der 40-jährigen DIF-Jubiläumsausgabe und erleben #momentewiediese zuhause! Mehr Infos unter https://tv.orf.at/orf3/.



Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 40 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die sechs Presenting Partner des Donauinselfests 2023 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, OBI, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

