Start der ADV e-Government Konferenz 2023 in Graz

Staatssekretär Florian Tursky eröffnet am 21. Juni in der Messe Congress Graz Österreichs größte Veranstaltung zum Thema Digitalisierung des öffentlichen Sektors.

Graz (OTS) - Künstliche Intelligenz (KI) wird die Interaktion zwischen den Bürger:innen und dem öffentlichen Sektor neu definieren und revolutionieren. Dieser brisanten und hoch aktuellen Thematik widmet die ADV e-Government Konferenz 2023. Österreichs größte Veranstaltung rund um das Thema Digitalisierung des öffentlichen Sektors findet am 21. und 22. Juni in der Messe Congress Graz statt.

Österreich ist europaweit im Bereich E-Government in einer Führungsposition. Florian Tursky, Staatssekretär für Digitalisierung, wird in seiner Eröffnungskeynote am 21. Juni auf der e-Government Konferenz 2023 die nächsten erfolgreichen Schritte Österreichs in die Digitale Dekade Europas (Digitale Kompass der EU ) programmatisch skizzieren.

Ein essentieller Baustein auf dem Weg zur Digitalen Dekade Europas ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI), die auf der e-Government Konferenz 2023 thematisch eine zentrale Rolle spielt. Hierzu erwarten Sie zahlreiche spannende Keynotes, Diskussionsrunden und Gesprächs- und Interviewpartner:innen, darunter:

Florian Tursky, Staatssekretär für Digitalisierung, BMF

Reinhard Posch, CIO des Bundes, BMF

Peter Kustor, Leiter der Plattform Digitales Österreich, BMF

Christoph Drexler, Landeshauptmann Steiermark

Roland Ledinger, CEO Bundesrechenzentrum (BRZ), Präsident ADV

Weiters stehen Ihnen hochrangige Vertreter:innen aus Ministerien, Ländern, Städten und Gemeinden, dem Bildungs- und Gesundheitswesen sowie Entscheidungsträger:innen der Digitalwirtschaft für einen inhaltlichen Austausch zur Verfügung.

Das genaue Programm und die Teilnehmer:innenliste finden Sie hier.

Bitte merken Sie sich folgenden Termin vor:

Wann: 21. und 22. Juni 2023, jeweils ab 8.30 Uhr

Wo: Messe Congress Süd, Eingang: Stadthalle Graz, Messeplatz 1, 8010 Graz

Über die ADV

Die ADV Arbeitsgemeinschaft für Datenverarbeitung ist seit mehr als 50 Jahren die erste Adresse für Kommunikation zwischen InteressentInnen und Fachleuten im Bereich der Informations- und Kommunikations-technologien (IKT). Als neutrale und objektive Informationsplattform der österreichischen IT-Landschaft vermittelt die ADV Mitgliedern und der Öffentlichkeit Informationen über den optimalen Einsatz von IKT. Regelmäßig veranstaltete Kongresse, Tagungen, Seminare, Vorträge und Exkursionen bieten Gelegenheit für einen regen und hochqualifizierten Gedankenaustausch zu topaktuellen Entwicklungen. Die ADV ist ein unabhängiger und gemeinnütziger Verein. Der Sitz der ADV ist in Wien, österreichweit sind Landesgruppen in den Bundesländern aktiv. www.adv.at

