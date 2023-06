Kommunistin ist ÖH-Vorsitzende in Klagenfurt/Celovec

KSV-KJÖ stellt den Vorsitz der ÖH Klagenfurt/Celovec

Klagenfurt (OTS) - Am Donnerstag, 15.06. wurde auf der konstituierenden Sitzung der ÖH Klagenfurt/Celovec Lena Zachmann (KSV-KJÖ) im 3. Wahlgang zur Vorsitzenden gewählt. Nachdem es dem VSStÖ nicht gelang eine Koalition auf Augenhöhe zu bilden, einigten sich die Mandatar:innen der ÖH auf Zachmann.



Mit Zachmann wurde bei den ÖH-Wahlen im Mai das erste Mal eine Kommunistin in die Hochschulvertretung der ÖH Klagenfurt/Celovec gewählt.



Ich bedanke mich bei den Mandatar:innen der Universitätsvertretung für ihr Vertrauen. Gemeinsam mit ihnen, sowie allen Studierenden wollen wir uns nun für die Interessen der Studierenden einsetzen. Wir sehen diese Wahl als eine Verpflichtung, konsequent für leistbares Wohnen, günstige Mensen sowie kritische Lehre und Kultur an der Uni zu kämpfen! , so die frisch gewählte kommunistische Vorsitzende.



Der KSV-KJÖ möchte nun fraktionsübergreifend sich den drängenden Problemen der Studierenden widmen, denn schon vor der aktuellen Teuerungskrise lebten 2/3 der Studierenden unterhalb der Armutsgrenze. Ebenfalls hat der Erhalt der Grünflächen am Campus und eine Alternative zum geplanten Neubau eine hohe Priorität. Um für die Studierenden Verbesserungen zu erreichen, setzt der KSV-KJÖ auf gemeinsamen Druck mit den Studierenden auf die Entscheidungsträger:innen in der Politik.



Um eine für die Studierenden produktive Funktionsperiode zu gewährleisten, sollen in den kommenden Wochen Gespräche mit den anderen ÖH-Fraktionen geführt werden.



Ich gratuliere Lena ganz herzlich und habe volles Vertrauen in sie. Wir wollen diese neue Position nutzen, um für die Interessen der Studierenden zu kämpfen und eine Studierendenbewegung aufzubauen. , so der Bundesvorsitzende und Mandatar der Bundesvertretung des KSV-KJÖ Lukas Pflanzer. Für uns ist das ein weiteres Zeichen, dass die Zeiten, in denen die Kommunist:innen in der Politik und Gesellschaft irrelevant waren, vorbei sind.



